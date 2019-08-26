Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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КИЕВ. 26 августа. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил, а именно два раза неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Пикузов - из гранатометов различных систем. А также вблизи Лебединского из направления Ужовки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно дважды вблизи Новолуганского из направления Доломитного - из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также неподалеку Травневого из направления Доломитного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Еще вблизи Шумов из направления района Шахта 6-7 - из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Луганского из направления Логвиново - из автоматического гранатомета.

"На протяжении текущих суток во время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - проинформировали в штабе ООС.

Напомним, 25 августа боевики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня.

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