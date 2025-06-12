Звезда "Очень странных дел" Дэвид Харбор ждет завершения сериала

Звезда "Очень странных дел" Дэвид Харбор признался, что с нетерпением ждет завершения сериала, который изменил его карьеру. Несмотря на благодарность за роль шерифа Хоппера, актер признает - после лет верности персонажу он хочет открывать свои новые стороны на экране. Об этом пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Дэвид Харбор занимается профессиональным актерским мастерством уже более двух десятилетий - он был номинирован на премию "Тони" в 2005 году, но его настоящий прорыв произошел в сериале "Очень странные дела". Сыграв в роли шерифа Джима Хоппера, он сразу же завоевал расположение зрителей, превращаясь из пьяного грустного мигранта в любящего отца и сверхъестественного героя-борца с существами.

Несмотря на это, актер явно готов к свободе, которая появится после выхода последней партии эпизодов сериала.

В разговоре для журнала Interview Magazine со Скарлетт Йоханссон, его коллегой по фильму "Черная вдова", он звучал благодарно, но устало.

Когда я начинал, мне это очень нравилось. Мои друзья, которые много лет снимались в телешоу, говорили: "К третьему или четвертому сезону ты уже будешь бегать". А я ответил: "Никогда! Я так люблю всех этих ребят", – вспоминал он. "А потом наступает определенный момент, когда ты думаешь: "Сколько еще истории?" Тебе приходится играть много одного и того же ритма, и возникает ощущение, что ты думаешь: "Я хочу рискнуть. Я хочу сделать что-то, чего люди раньше от меня не видели". Так что да, после 10 лет это типа: "Окей" - объяснил он свое желание перемен.

В ответ на слова Йоханссон о том, как она месяцами была заперта в своем персонаже Marvel и не чувствовала вызова или возможности что-то изменить в своей внешности, актер рассказал о своем опыте.

Бывают определенные сезоны, когда ты чувствуешь: "Я собираюсь пойти в другом направлении". Но… часть твоей психики занята этой группой людей и этим сюжетом. Я не крашу ногти, но у меня возникает такая мысль: "Я не могу подстричься" или "Я не могу побрить эти чертовы усы - сказал он.

Добавим

С момента дебюта "Очень странных дел" в 2016 году, Харбор отличился некоторыми главными ролями на Netflix. Хотя его Хеллбой был провалом, он также создал совершенно нового Санта-Клауса в "Ночи насилия" и вошел в киновселенную Marvel через "Черную вдову" и "Громокрылых". Он также добился успеха на стороне DC, снявшись в мультсериале "Командос существ".

Один из проектов после "Очень странных дел: Гавань" - это продолжение " Ночи насилия", дата выхода которого, как сообщило издание Variety, 4 декабря 2026 года.

"Очень странные дела" же возвращаются на Netflix 26 ноября с первыми четырьмя эпизодами пятого сезона. Остальная часть сезона выйдет 25 декабря (эпизоды 5-7) и 31 декабря (эпизод 8) - сообщается в публикации.

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