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Зірка "Дивних див" Девід Гарбор чекає на завершення серіалу

Київ • УНН

 • 826 перегляди

Актор Девід Гарбор, відомий за роллю шерифа Гоппера, заявив про бажання рухатися далі після завершення серіалу "Дивні дива". Він хоче спробувати себе в нових ролях.

Зірка "Дивних див" Девід Гарбор чекає на завершення серіалу

Зірка "Дивних див" Девід Харбор зізнався, що з нетерпінням чекає завершення серіалу, який змінив його кар’єру. Попри вдячність за роль шерифа Гоппера, актор визнає - після років вірності персонажу він хоче відкривати свої нові сторони на екрані. Про це пише УНН із посиланням на Gizmodo.

Деталі

Девід Гарбор займається професійною акторською майстерністю вже понад два десятиліття - він був номінований на премію "Тоні" у 2005 році, але його справжній прорив стався у серіалі "Дивні дива".  Зігравши в ролі шерифа Джима Гоппера, він одразу ж завоював прихильність глядачів, перетворюючись з п'яного сумного мігранта на люблячого батька та надприродного героя-борця з істотами.

Пропри це актор явно готовий до свободи, яка з'явиться після виходу останньої партії епізодів серіалу.

У розмові для журналу Interview Magazine зі Скарлетт Йоханссон, його колегою по фільму "Чорна вдова", він звучав вдячно, але стомлено.

Коли я починав, мені це дуже подобалося. Мої друзі, які багато років знімалися в телешоу, казали: "До третього чи четвертого сезону ти вже будеш бігати". А я відповів: "Ніколи! Я так люблю всіх цих хлопців", – згадував він. "А потім настає певний момент, коли ти думаєш: "Скільки ще історії?" Тобі доводиться грати багато одного й того ж ритму, і виникає відчуття, що ти думаєш: "Я хочу ризикнути. Я хочу зробити щось, чого люди раніше від мене не бачили". Тож так, після 10 років це типу: "Гаразд"

 - пояснив він своє бажання змін.

У відповідь на слова Йоханссон про те, як вона місяцями була замкнена у своєму персонажі Marvel і не відчувала виклику або можливості щось змінити у своїй зовнішності, актор розповів про свій досвід.

Бувають певні сезони, коли ти відчуваєш: "Я збираюся піти в іншому напрямку". Але… частина твоєї психіки зайнята цією групою людей і цим сюжетом. Я не фарбую нігті, але в мене виникає така думка: "Я не можу підстригтися" або "Я не можу поголити ці чортові вуса

- сказав він.

Додамо

З моменту дебюту "Дивних див" у 2016 році, Харбор відзначився деякими головними ролями на Netflix. Хоча його Хеллбой був провалом, він також створив абсолютно нового Санта-Клауса у "Нічі насильства" та увійшов у кіновсесвіт Marvel через "Чорну вдову" та "Громокрилих". Він також досяг успіху на боці DC, знявшись в мультсеріалі "Командос істот".

Один із проєктів після "Дивних справ: Гавань" - це продовження " Нічі насильства", дата виходу якого, як повідомило видання Variety, 4 грудня 2026 року.

"Дивні дива" ж повертаються на Netflix 26 листопада з першими чотирма епізодами п'ятого сезону. Решта сезону вийде 25 грудня (епізоди 5-7) та 31 грудня (епізод 8)

- повідомляється у публікації.

Меттью Макконахі з'явиться у драмі, знятій на реальних подіях: перший тизер серіалу "Загублений автобус"09.06.25, 14:42 • 3800 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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