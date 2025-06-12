Зірка "Дивних див" Девід Гарбор чекає на завершення серіалу

Зірка "Дивних див" Девід Харбор зізнався, що з нетерпінням чекає завершення серіалу, який змінив його кар’єру. Попри вдячність за роль шерифа Гоппера, актор визнає - після років вірності персонажу він хоче відкривати свої нові сторони на екрані. Про це пише УНН із посиланням на Gizmodo.

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Девід Гарбор займається професійною акторською майстерністю вже понад два десятиліття - він був номінований на премію "Тоні" у 2005 році, але його справжній прорив стався у серіалі "Дивні дива". Зігравши в ролі шерифа Джима Гоппера, він одразу ж завоював прихильність глядачів, перетворюючись з п'яного сумного мігранта на люблячого батька та надприродного героя-борця з істотами.

Пропри це актор явно готовий до свободи, яка з'явиться після виходу останньої партії епізодів серіалу.

У розмові для журналу Interview Magazine зі Скарлетт Йоханссон, його колегою по фільму "Чорна вдова", він звучав вдячно, але стомлено.

Коли я починав, мені це дуже подобалося. Мої друзі, які багато років знімалися в телешоу, казали: "До третього чи четвертого сезону ти вже будеш бігати". А я відповів: "Ніколи! Я так люблю всіх цих хлопців", – згадував він. "А потім настає певний момент, коли ти думаєш: "Скільки ще історії?" Тобі доводиться грати багато одного й того ж ритму, і виникає відчуття, що ти думаєш: "Я хочу ризикнути. Я хочу зробити щось, чого люди раніше від мене не бачили". Тож так, після 10 років це типу: "Гаразд" - пояснив він своє бажання змін.

У відповідь на слова Йоханссон про те, як вона місяцями була замкнена у своєму персонажі Marvel і не відчувала виклику або можливості щось змінити у своїй зовнішності, актор розповів про свій досвід.

Бувають певні сезони, коли ти відчуваєш: "Я збираюся піти в іншому напрямку". Але… частина твоєї психіки зайнята цією групою людей і цим сюжетом. Я не фарбую нігті, але в мене виникає така думка: "Я не можу підстригтися" або "Я не можу поголити ці чортові вуса - сказав він.

Додамо

З моменту дебюту "Дивних див" у 2016 році, Харбор відзначився деякими головними ролями на Netflix. Хоча його Хеллбой був провалом, він також створив абсолютно нового Санта-Клауса у "Нічі насильства" та увійшов у кіновсесвіт Marvel через "Чорну вдову" та "Громокрилих". Він також досяг успіху на боці DC, знявшись в мультсеріалі "Командос істот".

Один із проєктів після "Дивних справ: Гавань" - це продовження " Нічі насильства", дата виходу якого, як повідомило видання Variety, 4 грудня 2026 року.

"Дивні дива" ж повертаються на Netflix 26 листопада з першими чотирма епізодами п'ятого сезону. Решта сезону вийде 25 грудня (епізоди 5-7) та 31 грудня (епізод 8) - повідомляється у публікації.

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