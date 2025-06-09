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Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями
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Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

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Меттью Макконахі з'явиться у драмі, знятій на реальних подіях: перший тизер серіалу "Загублений автобус"

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Apple TV+ показав тизер серіалу "Загублений автобус" з Макконахі. Він грає водія, який рятує дітей під час пожежі Camp Fire 2018 в Каліфорнії, заснованої на реальних подіях.

Меттью Макконахі з'явиться у драмі, знятій на реальних подіях: перший тизер серіалу "Загублений автобус"

Apple TV+ представив перший тизер до серіалу "Загублений автобус", у якому голлівудський актор Меттью Макконахі грає водія шкільного автобуса, що рятує дітей під час однієї з найстрашніших пожеж в історії США - трагедії Camp Fire 2018 року в Каліфорнії. Фільм заснований на реальних подіях і книзі журналістки Ліззі Джонсон, пише УНН із посиланням на Mashable.

Деталі

Як зазначає видання, у цій драматичній стрічці Макконахі ("Адвокат на лінкольні", "Кілер Джо", "Супер Майк", "Інтерстеллар") відповідальний за порятунок дітей, які опинилися в скрутному становищі під час пожежі Camp Fire 2018 року в окрузі Бьютт у Каліфорнії, внаслідок якої загинуло 84 людини.

Заснований на книзі Ліззі Джонсон "Рай: Боротьба одного міста за виживання під час американської лісової пожежі", фільм знятий режисером і співавтором сценарію Полом Грінграссом ("Капітан Філіпс").

У головній ролі також зіграла Америка Феррера ("Барбі").

У мережі з'явився перший трейлер фільму "Абатство Даунтон: Величний фінал"03.06.25, 17:12 • 3012 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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