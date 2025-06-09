Меттью Макконахі з'явиться у драмі, знятій на реальних подіях: перший тизер серіалу "Загублений автобус"
Київ • УНН
Apple TV+ показав тизер серіалу "Загублений автобус" з Макконахі. Він грає водія, який рятує дітей під час пожежі Camp Fire 2018 в Каліфорнії, заснованої на реальних подіях.
Apple TV+ представив перший тизер до серіалу "Загублений автобус", у якому голлівудський актор Меттью Макконахі грає водія шкільного автобуса, що рятує дітей під час однієї з найстрашніших пожеж в історії США - трагедії Camp Fire 2018 року в Каліфорнії. Фільм заснований на реальних подіях і книзі журналістки Ліззі Джонсон, пише УНН із посиланням на Mashable.
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Як зазначає видання, у цій драматичній стрічці Макконахі ("Адвокат на лінкольні", "Кілер Джо", "Супер Майк", "Інтерстеллар") відповідальний за порятунок дітей, які опинилися в скрутному становищі під час пожежі Camp Fire 2018 року в окрузі Бьютт у Каліфорнії, внаслідок якої загинуло 84 людини.
Заснований на книзі Ліззі Джонсон "Рай: Боротьба одного міста за виживання під час американської лісової пожежі", фільм знятий режисером і співавтором сценарію Полом Грінграссом ("Капітан Філіпс").
У головній ролі також зіграла Америка Феррера ("Барбі").
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