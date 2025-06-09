Мэттью Макконахи появится в драме, снятой на реальных событиях: первый тизер сериала "Затерянный автобус"

Apple TV+ представил первый тизер к сериалу "Затерянный автобус", в котором голливудский актер Мэттью Макконахи играет водителя школьного автобуса, спасающего детей во время одного из самых страшных пожаров в истории США - трагедии Camp Fire 2018 года в Калифорнии. Фильм основан на реальных событиях и книге журналистки Лиззи Джонсон, пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

Как отмечает издание, в этой драматической ленте Макконахи ("Адвокат на Линкольне", "Киллер Джо", "Супер Майк", "Интерстеллар") ответственен за спасение детей, оказавшихся в затруднительном положении во время пожара Camp Fire 2018 года в округе Бьютт в Калифорнии, в результате которого погибло 84 человека.

Основанный на книге Лиззи Джонсон "Рай: Борьба одного города за выживание во время американского лесного пожара", фильм снят режиссером и соавтором сценария Полом Гринграссом ("Капитан Филипс").

В главной роли также сыграла Америка Феррера ("Барби").

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