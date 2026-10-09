Звезда «Игры престолов» рассказал, чем новый сериал о Гарри Поттере удивит зрителей

Британский актёр Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», поделился впечатлениями от новой экранизации «Гарри Поттера» от HBO. По его словам, создатели сериала уделяют особое внимание первоисточнику и стремятся максимально передать атмосферу книг Джоан Роулинг. Об этом сообщает Irish News со ссылкой на Press Association, пишет УНН.

Детали

Харингтон, получивший роль Златопуста Локонса во втором сезоне, положительно оценил подход команды к адаптации знаменитой книжной серии.

Актёр считает, что новый проект способен приятно удивить поклонников, поскольку создатели пытаются значительно более подробно воссоздать книжный мир, чем это позволял формат полнометражных фильмов.

Что известно о новом сериале

Новая экранизация «Гарри Поттера» должна подробнее раскрыть события книг, которые не полностью вошли в оригинальные фильмы. Каждый сезон посвятят отдельной части истории о юном волшебнике.

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Первый сезон запланирован на конец 2026 года. Харингтон должен появиться во втором сезоне в образе Златопуста Локонса — самовлюблённого писателя и будущего преподавателя защиты от тёмных искусств в Хогвартсе.

Для актёра это станет возвращением к крупному фэнтезийному телевизионному проекту после мирового успеха «Игры престолов».

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