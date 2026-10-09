Звезда «Игры престолов» рассказал, чем новый сериал о Гарри Поттере удивит зрителей

$44.860.0850.160.48
ukenru
05:13 • 2188 просмотра
рф атаковала Украину 136 дронами: обезврежены 114, в том числе более 80% реактивных
04:58 • 5322 просмотра
В Подмосковье вспыхнул мощный пожар со взрывами после объявления об опасности атаки дроновVideo
04:36 • 8238 просмотра
В России атаковали завод, который производит компоненты топлива для ракет Х-101 и Х-55 в Тверской области
03:55 • 11753 просмотра
Украинские контратаки в направлении реки Жеребец не дают россиянам развить наступление на Лиман — ISW
02:38 • 17007 просмотра
Литва передала Украине критически важное оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры
01:17 • 18114 просмотра
россияне вспомнили технологии Первой мировой войны, чтобы защитить НПЗ от украинских дронов — насколько это эффективно
00:58 • 17292 просмотра
Украинский «Бебрадрон» с дальностью до 45 км получил допуск Минобороны — что известно о новом ударном БПЛА
00:16 • 13505 просмотра
Показательное наказание или правосудие — Россия будет судить своих военнослужащих за расстрел 7 гражданских в Покровске
23:58 • 12838 просмотра
Мир готовится к рекордному Эль-Ниньо — учёные предупредили об экстремальной жаре, наводнениях и экономических потерях
23:38 • 11154 просмотра
Европарламент признал новую Госдуму России нелегитимной и призвал ЕС прекратить контакты с депутатами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.8м/с
72%
744мм
Популярные новости
Киев переходит в режим выживания — Кличко призвал жителей выезжать за пределы столицы8 октября, 19:45 • 16192 просмотра
Кэтрин Зета-Джонс призналась, что не читала скандальных мемуаров Майкла Дугласа, и объяснила почему8 октября, 21:05 • 11659 просмотра
Принц Гарри раскрыл необычное семейное правило, которого они с Меган Маркл придерживаются ради счастливого брака8 октября, 22:06 • 11528 просмотра
Дженнифер Лоуренс назвала Кортни Кардашьян невыносимой — звезда реалити-шоу неожиданно отреагировала на критику8 октября, 23:06 • 10753 просмотра
Кортни Кардашьян ответила на слухи о том, что Трэвис Баркер изолирует её от семьи00:05 • 12523 просмотра
публикации
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"8 октября, 13:55 • 37052 просмотра
Переосмыслила античность и изменила современность: что известно о лауреатке Нобелевской премии по литературе 2026 годаPhoto8 октября, 12:39 • 33064 просмотра
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
Эксклюзив
8 октября, 07:36 • 51352 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto7 октября, 17:59 • 76450 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
7 октября, 16:15 • 71860 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Принц Гарри
Меган Маркл
Уильям, принц Уэльский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Принц Гарри рассказал, как морально и эмоционально заболел после переезда из Великобритании03:04 • 5710 просмотра
Дочь Холли Берри встала на защиту матери после обвинений в насилии над сыном02:05 • 6808 просмотра
Звезда «Игры престолов» рассказал, чем новый сериал о Гарри Поттере удивит зрителей01:06 • 7414 просмотра
Disney готовит конкурента IMAX и ведёт переговоры с крупнейшими киностудиями Голливуда00:37 • 10364 просмотра
Кортни Кардашьян ответила на слухи о том, что Трэвис Баркер изолирует её от семьи00:05 • 12634 просмотра
Актуальное
Х-101
Техника
Золото
The New York Times
Сериал

Звезда «Игры престолов» рассказал, чем новый сериал о Гарри Поттере удивит зрителей

Киев • УНН

 • 7414 просмотра

Кит Харингтон похвалил внимание сериала HBO к книгам Джоан Роулинг. Первый сезон запланирован на конец 2026 года.

Звезда «Игры престолов» рассказал, чем новый сериал о Гарри Поттере удивит зрителей

Британский актёр Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», поделился впечатлениями от новой экранизации «Гарри Поттера» от HBO. По его словам, создатели сериала уделяют особое внимание первоисточнику и стремятся максимально передать атмосферу книг Джоан Роулинг. Об этом сообщает Irish News со ссылкой на Press Association, пишет УНН.

Детали

Харингтон, получивший роль Златопуста Локонса во втором сезоне, положительно оценил подход команды к адаптации знаменитой книжной серии.

Актёр считает, что новый проект способен приятно удивить поклонников, поскольку создатели пытаются значительно более подробно воссоздать книжный мир, чем это позволял формат полнометражных фильмов.

Что известно о новом сериале

Новая экранизация «Гарри Поттера» должна подробнее раскрыть события книг, которые не полностью вошли в оригинальные фильмы. Каждый сезон посвятят отдельной части истории о юном волшебнике.

Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранах27.08.26, 03:07 • 133526 просмотров

Первый сезон запланирован на конец 2026 года. Харингтон должен появиться во втором сезоне в образе Златопуста Локонса — самовлюблённого писателя и будущего преподавателя защиты от тёмных искусств в Хогвартсе.

Для актёра это станет возвращением к крупному фэнтезийному телевизионному проекту после мирового успеха «Игры престолов».

Вышел новый трейлер сериала по "Гарри Поттеру" от HBO02.09.26, 19:24 • 69890 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости МираМультимедиаУНН Lite
Сериал