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Зірка "Гри престолів" розповів, чим новий серіал про Гаррі Поттера здивує глядачів

Київ • УНН

 • 2230 перегляди

Кіт Гарінгтон похвалив увагу серіалу HBO до книжок Джоан Роулінг. Перший сезон запланований на кінець 2026 року.

Зірка "Гри престолів" розповів, чим новий серіал про Гаррі Поттера здивує глядачів

Британський актор Кіт Гарінгтон, відомий за роллю Джона Сноу в "Грі престолів", поділився враженнями від нової екранізації "Гаррі Поттера" від HBO. За його словами, творці серіалу приділяють особливу увагу першоджерелу та прагнуть максимально передати атмосферу книг Джоан Роулінг. Про це повідомляє Irish News із посиланням на Press Association, пише УНН.

Деталі

Гарінгтон, який отримав роль Ґільдероя Локарта у другому сезоні, позитивно оцінив підхід команди до адаптації знаменитої книжкової серії.

Актор вважає, що новий проєкт здатен приємно здивувати шанувальників, адже творці намагаються значно детальніше відтворити книжковий світ, ніж це дозволяв формат повнометражних фільмів.

Що відомо про новий серіал

Нова екранізація "Гаррі Поттера" має докладніше розкрити події книжок, які не повністю увійшли до оригінальних фільмів. Кожен сезон присвятять окремій частині історії про юного чарівника.

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Перший сезон запланований на кінець 2026 року. Гарінгтон має з'явитися в другому сезоні в образі Ґільдероя Локарта – самозакоханого письменника та майбутнього викладача захисту від темних мистецтв у Гоґвортсі.

Для актора це стане поверненням до великого фентезійного телевізійного проєкту після світового успіху "Гри престолів".

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Степан Гафтко

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