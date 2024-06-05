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Злоумышленники могут использовать проблемы с энергоснабжением и распространять дезинформацию с целью мошенничества
Мошенники могут воспользоваться перебоями в подаче электроэнергии в Украине, создавая поддельные онлайн-ресурсы и распространяя дезинформацию для кражи конфиденциальных данных.
Макрон примет участие в саммите мира в Швейцарии
Президент Франции Эммануэль Макрон лично посетит глобальный мирный саммит в Швейцарии через полторы недели, чтобы расширить политическую и дипломатическую поддержку Украины Францией.
Оккупанты продолжают давить в Серебрянском лесу: продолжаются боевые действия в четырех локациях
Российская армия продолжает оказывать давление в Серебрянском лесу, где продолжаются боевые действия в четырех местах, а также проводит атаки по всей линии фронта, концентрируя усилия на Купянском и Лиманском направлениях.
Германия должна быть готова к войне с Россией, которая может произойти в 2029 году - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости усиления оперативной готовности Вооруженных сил Германии (Бундесвера), чтобы быть готовыми к возможной войне с Россией до 2029 года.
Покровское направление остается самым горячим, оккупанты за сегодня потеряли уже более 350 человек - Генштаб
По данным Генштаба, Покровское направление остается самым горячим. К этому времени количество вражеских атак здесь возросло до 19. Активнее всего российские террористы продолжают давить в районе Сокола.
Оккупанты ударили по курортному поселку в Одесской области: попали по объектам туристической инфраструктуры
Российская армия обстреляла курортный поселок в Одесской области, попав в объекты туристической инфраструктуры. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.
"Я прощаю его": Фицо заявил, что не держит зла на мужчину, который совершил на него покушение
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что"не испытывает никакой ненависти к человеку, который в меня стрелял". Он пообещал, что не будет подавать на него в суд.
В Японии продолжается падение рождаемости, поэтому власти отменяют порог помощи и инициируют собственное приложение для знакомств
Япония вводит новые меры для повышения рождаемости. Речь идет об отмене порога дохода для получения пособия на ребенка. Также в Токио запускают приложение для знакомств.
12 стран ЕС призвали утвердить рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз
Министр по европейским делам Чехии Мартин Дворжак инициировал обращение, подписанное 12 странами, с призывом одобрить рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, отметив, что их усилия по проведению реформ заслуживают поддержки и солидарности.
Будем говорить с Белым домом: Джонсон призывает прекратить ограничивать использование Украиной американского оружия против рф
Спикер парламента Майк Джонсон считает, что администрация Байдена должна прекратить ограничивать использование Украиной американского оружия и позволить ей наносить удары по российской территории в целях самообороны.