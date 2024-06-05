Злоумышленники могут использовать проблемы с энергоснабжением и распространять дезинформацию с целью мошенничества

Жителям Украины важно быть осторожными: из-за отключения электроэнергии, злоумышленники могут пытаться использовать ситуацию и похищать конфиденциальные данные.

Об этом предупреждает Национальная полиция Украины, передает УНН.

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Мошенники могут использовать любые ситуации в своих интересах. Проблемы с энергоснабжением в Украине не являются исключением. - информируют правоохранители.

Злоумышленники могут использовать эту ситуацию, создавая поддельные онлайн-ресурсы, такие как создание телеграмм-ботов от имени энергетической компании для распространения дезинформации, кражи конфиденциальных данных и мошенничества.

Поэтому нужно быть внимательными и осторожными при мониторинге ситуации относительно отключений электроэнергии.

Получайте информацию об отключении света только из официальных источников - отмечают в Нацполиции.

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