Зловмисники можуть використовувати проблеми з енергопостачанням та поширювати дезінформацію з метою шахрайства
Київ • УНН
Шахраї можуть скористатися перебоями в подачі електроенергії в Україні, створюючи підроблені онлайн-ресурси і поширюючи дезінформацію для крадіжки конфіденційних даних.
Жителям України важливо бути обережними щодо відключень електроенергії, оскільки зловмисники можуть використовувати цю ситуацію та викрадати конфіденційні дані.
Про це попереджає Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
Шахраї можуть використовувати будь-які ситуації у своїх інтересах. Проблеми з енергопостачанням в Україні не є винятком.
Зловмисники можуть використовувати цю ситуацію, створюючи фейкові онлайн-ресурси, наприклад, створювати телеграм-боти від імені енергетичної компанії для поширення дезінформації, викрадення конфіденційних даних та шахрайства.
Тому потрібно бути уважними й обережними під час моніторингу ситуації щодо відключень електроенергії.
Отримуйте інформацію про відключення світла тільки з офіційних джерел
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