Жизни водителя Шефира ничего не угрожает - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Водителю первого помощника Президента Сергея Шефира ничего не угрожает. Об этом журналистам руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко, передает корреспондент УНН.
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“Автомобиль, в котором находился Сергей Шефир, ехал в направлении Киева. Между селами Ходосивка и Лесники по автомобилю с посадки было совершено около 18 выстрелов из автоматического оружия. Сам Сергей Шефир не пострадал, но ранения получил его водитель. В настоящее время со слов медицинских работников его жизни ничего не угрожает”, — сказал Хоменко.
Детали
По его словам, уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 115 УК, а именно покушение на убийство двух и более лиц.
“В настоящее время отрабатывается ряд версий. Учитывая, что в настоящее время продолжается осмотр места событий, оперативные мероприятия, я не могу вам озвучить эти версии, потому что это повредит следствию”, — отметил глава прокуратуры.
Контекст
Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.
В Национальной полиции информацию подтвердили.
Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.
По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.