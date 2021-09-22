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Жизни водителя Шефира ничего не угрожает - прокуратура

Жизни водителя Шефира ничего не угрожает - прокуратура

Киев  •  УНН

 • 8985 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Водителю первого помощника Президента Сергея Шефира ничего не угрожает. Об этом журналистам руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Автомобиль, в котором находился Сергей Шефир, ехал в направлении Киева. Между селами Ходосивка и Лесники по автомобилю с посадки было совершено около 18 выстрелов из автоматического оружия. Сам Сергей Шефир не пострадал, но ранения получил его водитель. В настоящее время со слов медицинских работников его жизни ничего не угрожает”, — сказал Хоменко.

Детали

По его словам, уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 115 УК, а именно покушение на убийство двух и более лиц.

“В настоящее время отрабатывается ряд версий. Учитывая, что в настоящее время продолжается осмотр места событий, оперативные мероприятия, я не могу вам озвучить эти версии, потому что это повредит следствию”, — отметил глава прокуратуры.

Контекст

Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.

В Национальной полиции информацию подтвердили.

Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.

По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.

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