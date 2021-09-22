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Життю водія Шефіра нічого не загрожує - прокуратура

Життю водія Шефіра нічого не загрожує - прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Водію першого помічника Президента Сергія Шефіра нічого не загрожує. Про це журналістам керівник Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Автомобіль, в якому перебував Сергій Шефір, їхав у напрямку Києва. Між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю із посадки було здійснено близько 18 пострілів з автоматичної зброї. Сам Сергій Шефір не постраждав, але поранення отримав його водій. На даний час зі слів медичних працівників його життю нічого не загрожує”, — сказав Хоменко.

Деталі

З його слів, кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 115 ККУ, а саме замах на вбивство двох і більше осіб.

“На даний час відпрацьовується ряд версій. Враховуючи те, що на даний час триває огляд місця подій, оперативні заходи, я не можу вам озвучити ці версії, тому що це зашкодить слідству”, — зазначив очільник прокуратури.

Контекст

Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.

У Національній поліції інформацію підтвердили.

Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.

За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав в результаті замаху.

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