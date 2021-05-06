Жители Канады ездят вакцинироваться в США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Жители Канады летят в США, чтобы получить вакцину от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В Канаде началась третья волна COVID-19 и жители, которые боятся заразиться, летят в США, чтобы получить вакцину как можно раньше. Однако там канадцев смогут вакцинировать лишь с конца сентября.
Хотя почти треть американцев полностью вакцинирован, Канада прививала только 3% из своих почти 38000000 человек, хотя более 34% получили первую дозу.
Канада допускает четырехмесячный разрыв между дозами, тогда как американцы вводят вторую дозу через три-четыре недели после первого, чтобы гораздо быстрее достичь оптимальной защиты.
Дополнительно
Кампания вакцинации в США достигла самого высокого уровня, и предложение превысило спрос благодаря сочетанию факторов, включая скептицизм относительно вакцин. По данным американских Центров контроля и профилактики заболеваний, количество американцев, ищущих вакцин, за последние недели уменьшилась на треть. Это поощряет канадцев пересечь границу и воспользоваться этим избытком, не платя никакой платы, а это означает, что правительство США платит иностранным путешественникам за выстрелы из COVID-19.
Напомним
Канада приняла вакцину Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 лет. Администрация президента США Джо Байдена заявляет, что будет поддерживать отмену патентных защит, чтобы помочь производить больше вакцин во всем мире. Байден заявил, что власти прорабатывает вопрос предоставления скидок вакцинированным.