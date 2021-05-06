Жителі Канади їздять вакцинуватися у США

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У Канаді почалася третя хвиля COVID-19 і жителі, які бояться заразитися, летять у США, щоб отримати вакцину якомога раніше. Проте там канадців зможуть вакцинувати лише з кінця вересня.

Хоча майже третина американців повністю вакцинована, Канада щепила лише 3% зі своїх майже 38 мільйонів людей, хоча більше 34% отримали першу дозу.

Канада допускає чотиримісячний розрив між дозами, тоді як американці вводять другу дозу через три-чотири тижні після першого, щоб набагато швидше досягти оптимального захисту.

Додатково

Кампанія вакцинації в США досягла найвищого рівня, і пропозиція перевищила попит завдяки поєднанню факторів, включаючи скептицизм щодо вакцин. За даними американських Центрів контролю та профілактики захворювань, кількість американців, які шукають вакцин, за останні тижні зменшилася на третину. Це заохочує канадців перетнути кордон і скористатися цим надлишком, не сплачуючи жодної плати, а це означає, що уряд США платить іноземним мандрівникам за постріли з COVID-19.

Нагадаємо

Канада схвалила вакцину Pfizer-BioNTech для підлітків у віці від 12 років. Адміністрація президента США Джо Байдена заявляє, що підтримуватиме скасування патентних захистів, щоб допомогти виробляти більше вакцин у всьому світі. Байден заявив, що влада опрацьовує питання надання знижок вакцинованим.