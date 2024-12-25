Жену Асада перевели в изоляцию из-за рецидива лейкемии - СМИ
Киев • УНН
Асма Асад, жена бывшего сирийского диктатора, изолирована из-за рецидива лейкемии. У нее диагностирован острый миелоидный лейкоз, ей запрещено контактировать с другими людьми.
Жена бывшего сирийского диктатора Башара Асада, который сбежал в москву, Асма тяжело больна лейкемией. Об этом пишет издание The Telegraph, передает УНН.
Детали
Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, Асму Асад изолировали, чтобы избежать передачи ей инфекционных заболеваний - у нее начался рецидив рака крови. Ей запрещено находиться в одной комнате с другими людьми.
"Асма умирает. Она не может находиться в одной комнате ни с кем", - заявили источники издания.
Также отмечается, что она ранее лечилась от рака молочной железы и в августе 2019 года объявила, что "полностью" избавилась от болезни после года лечения. В мае 2024 года администрация Асада объявила, что у жены диктатора диагностировали острый миелоидный лейкоз - агрессивный рак костного мозга и крови.
Издание отмечает, что жена Асада прибыла в Москву на лечение еще задолго до того, как кремль убедил ее мужа бежать после наступления повстанцев.
Напомним
Бывший сирийский диктатор Башар Асад тайно сбежал в москву после свержения режима повстанцами. Он вывез около 135 млрд долларов, но оставил в Дамаске коллекцию люксовых автомобилей.
В СМИ сообщали, что Асма Асад подала запрос в российский суд на разрешение покинуть москву и планирует развестись с мужем. Также, по данным СМИ, бывший сирийский диктатор находится под строгим наблюдением в россии, его активы заморожены.
В кремле заявили, что жена свергнутого президента Сирии Башара Асада Асма аль-Асад не планирует разводиться.