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Жену Асада перевели в изоляцию из-за рецидива лейкемии - СМИ

Жену Асада перевели в изоляцию из-за рецидива лейкемии - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8679 просмотра

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Асма Асад, жена бывшего сирийского диктатора, изолирована из-за рецидива лейкемии. У нее диагностирован острый миелоидный лейкоз, ей запрещено контактировать с другими людьми.

Жена бывшего сирийского диктатора Башара Асада, который сбежал в москву, Асма тяжело больна лейкемией. Об этом пишет издание The Telegraph, передает УНН.

Детали

Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, Асму Асад изолировали, чтобы избежать передачи ей инфекционных заболеваний - у нее начался рецидив рака крови. Ей запрещено находиться в одной комнате с другими людьми.

"Асма умирает. Она не может находиться в одной комнате ни с кем", - заявили источники издания.

Также отмечается, что она ранее лечилась от рака молочной железы и в августе 2019 года объявила, что "полностью" избавилась от болезни после года лечения. В мае 2024 года администрация Асада объявила, что у жены диктатора диагностировали острый миелоидный лейкоз - агрессивный рак костного мозга и крови.

Издание отмечает, что жена Асада прибыла в Москву на лечение еще задолго до того, как кремль убедил ее мужа бежать после наступления повстанцев.

Напомним

Бывший сирийский диктатор Башар Асад тайно сбежал в москву после свержения режима повстанцами. Он вывез около 135 млрд долларов, но оставил в Дамаске коллекцию люксовых автомобилей.

В СМИ сообщали, что Асма Асад подала запрос в российский суд на разрешение покинуть москву и планирует развестись с мужем. Также, по данным СМИ, бывший сирийский диктатор находится под строгим наблюдением в россии, его активы заморожены.

В кремле заявили, что жена свергнутого президента Сирии Башара Асада Асма аль-Асад не планирует разводиться.

Павел Башинский

Павел Башинский

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