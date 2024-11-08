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Женская сборная Украины по баскетболу одержала уверенную победу над Северной Македонией

Женская сборная Украины по баскетболу одержала уверенную победу над Северной Македонией

Киев  •  УНН

10:04 • 2790 просмотра

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Украинские баскетболистки победили Северную Македонию со счетом 98:49 в квалификации Евробаскета-2025. Благодаря этой победе сборная Украины поднялась на третье место в группе G.

Подопечные Евгения Мурзина поднялись на третье место в турнирной таблице группы G.

Пишет УНН со ссылкой на ФБУ.

Женская сборная Украины одержала победу над Северной Македонией со счетом 98:49 (26:13, 26:13, 27:7, 19:16) в квалификации женского Евробаскета-2025.

Следует напомнить, что отбор на чемпионат Европы-2025 украинские спортсменки начали с поражений. Украинская команда проиграла Сербии (42:80), а также Португалии (63:78). Теперь, благодаря победе над Северной Македонией, украинская женская сборная по баскетболу поднялась на третье место в турнирной таблице группы G.

Возглавляет группу Сербия. На втором месте - Португалия.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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