Женская сборная Украины по баскетболу одержала уверенную победу над Северной Македонией
Киев • УНН
Украинские баскетболистки победили Северную Македонию со счетом 98:49 в квалификации Евробаскета-2025. Благодаря этой победе сборная Украины поднялась на третье место в группе G.
Подопечные Евгения Мурзина поднялись на третье место в турнирной таблице группы G.
Пишет УНН со ссылкой на ФБУ.
Женская сборная Украины одержала победу над Северной Македонией со счетом 98:49 (26:13, 26:13, 27:7, 19:16) в квалификации женского Евробаскета-2025.
Следует напомнить, что отбор на чемпионат Европы-2025 украинские спортсменки начали с поражений. Украинская команда проиграла Сербии (42:80), а также Португалии (63:78). Теперь, благодаря победе над Северной Македонией, украинская женская сборная по баскетболу поднялась на третье место в турнирной таблице группы G.
Возглавляет группу Сербия. На втором месте - Португалия.
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