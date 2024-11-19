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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Женщины в этом году открыли более половины зарегистрированных в Украине ФЛП: какой бизнес пользуется спросом

Женщины в этом году открыли более половины зарегистрированных в Украине ФЛП: какой бизнес пользуется спросом

Киев  •  УНН

 • 4765 просмотра

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В 2024 году украинки зарегистрировали почти 155 тысяч ФЛП, что составляет 61% от всех новых предпринимателей.

Женщины в Украине в этом году создали почти 155 тысяч ФЛП. Больше всего дел женщины открыли в Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Одесской и Киевской областях. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот, пишет УНН.

"154 920 ФЛП создали женщины в этом году в Украине. В целом это 61% от всех новых ФЛП в 2024 году.  Больше всего новых дел открывают женщины в Сумской области (63.3% новых ФЛП - женщины), Полтавской (63.2%), Хмельницкой (63.1%), Одесской (63.1%) и Киевской (62.6%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подавляющее большинство предпринимательниц открывает бизнес в сфере предоставления других индивидуальных услуг - 89% новых дел. По этому КВЭДу лидируют парикмахерские и салоны красоты - 94%, и деятельность по обеспечению физического комфорта (в основном, речь идет о массажных салонах, соляриях, спа и банях).

Другие популярные отрасли предпринимательства среди женщин включают производство одежды (85%), образование (82.3%) и оказание социальной помощи (81.5%).

В этом году выросла не только доля женщин-предприниматель, а и женщин-директоров вновь созданных компаний - 34%. В октябре этот показатель достиг рекордных 38.8%. Больше всего женщин-директоров в Черниговской (38.8%), Донецкой (37.4%) и Днепропетровской (37.2%) областях.

В то же время меньше всего регистраций новых дел приходится на прифронтовые и оккупированные регионы. В Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях этот показатель колеблется от 50% до 57.8%.

Добавим

Власть на местах старается всячески поддерживать и стимулировать развитие предпринимательства. Одним из таких примеров является Броварская территориальная громада. Как рассказал УНН Броварской городской голова Игорь Сапожко, в громаде был введен  проект UWE HUB. Он поддерживает женщин-предпринимателей в рамках партнерства между исполнительным комитетом Броварского городского совета, Центром "Развитие КСО" и организацией GlobalGiving (США). Его цель - развитие женского предпринимательства, включающее учебные программы и консультации для начала или расширения собственного дела.

"Развитие малого и среднего бизнеса является одним из наших приоритетов. Это не только наполнение бюджета, но и демонстрация того, что Бровары являются городом, где стоит создавать и развивать собственный бизнес. Мы действительно хотим, чтобы в Броварах развивалось женское предпринимательство. И наш город стал центром Украины по популяризации и развитию женского бизнеса", - поделился  амбициозными планами городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь5 сент. 2024, 06:42 • 95044 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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