Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

Желание жителей Броваров оставить городу нынешнее историческое название, и не переименовывать на Бровари, подкреплено экспертными заключениями нескольких уважаемых украинских научных учреждений. Об этом после сегодняшней внеочередной сессии Броварского городского совета сообщил мэр города Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН.

Городской голова отметил, что как только у некоторых народных депутатов возникла идея переименовать Бровары на Бровари, то власти города сразу же обратились к ученым, чтобы они предоставили аргументированные выводы по этому вопросу.

"Мы достаточно профессионально подошли к данному вопросу. У нас есть заключение Института истории Украины Национальной академии наук Украины о том, что город Бровары исторически так и называется.

Есть выводы Института казачества НАН, Института украинского языка НАН, в которых указано, что город должен называться Бровары", - рассказал Игорь Сапожко.

Мэр добавил, что на внеочередной сессии депутаты Броварского горсовета приняли решение обратиться в Верховную Раду, чтобы напомнить народным депутатам - авторам постановления о переименовании и о выводах ученых и о позиции жителей Броваров, которые против изменения названия города.

"Учитывая, что уже неоднократно рассматривали на профильном комитете ВР инициативу переименования города, неоднократно были наши обращения с определенными обоснованиями, депутаты сегодня решили еще и принять соответствующее решение органа местного самоуправления и обратиться в Верховную Раду относительно того, чтобы оставить историческое название города Бровары.

По моему мнению, учитывая независимые опросы, сегодняшним голосованием, когда 24 депутата поддержали обращение к ВР, мы четко выразили мнение жителей, что город должен называться Бровары", - подытожил Игорь Сапожко.

Напомним

На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета приняли решение "Поддержать инициативу по сохранению названия города "Бровары". Обратиться в Верховную Раду Украины с ходатайством о сохранении названия города "Бровары" с учетом научных и исторических исследований".

Из 27 присутствующих депутатов 24 проголосовали "за", 1 - "против", 1 - воздерживался, один депутат не принял участие в голосовании.

Контекст

Группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским зарегистрировала в Верховной Раде постановление о переименовании Броваров в Бровари.

Местные жители, с которыми пообщался УНН, не поддерживают эту идею. В частности, они не понимают, откуда, собственно, взялось название "Бровари", которое, к тому же, еще и не слишком красиво звучит.

Также жители Броваров говорят, что нардепам просто нечем заняться. А такие противоречивые решения сейчас точно не ко времени.

Категорически против переименования выступают известные жители Броваров: многократный чемпион Европы и мира по плаванию Олег Лисогор, будущая участница Олимпийских игр в Париже, борчиха Алина Грушина (Акобия), экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Юрий Нужненко и многие другие.

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