Жаркая погода с 35-41°C ожидается на большей части территории Украины 16 июля, с грозами и дождями в некоторых регионах, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

Сегодня жаркая погода с температурой ночью 19-24°, в южной части до 27°; днем сильная жара 35-39°, в южных, большинстве восточных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами чрезвычайная жара 40-41°; в западных областях 30-34°, местами сильная жара 35-36°; в Карпатах ночью 16-21°, днем 25-30°.

Ночью в западных, днем и в северных и центральных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области

Жаркая погода с температурой ночью 19-24°, днем сильная жара 35-38°.

Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.