Зеленский уволил еще одного чиновника СБУ

"Освободить ОСТАФИЙЧУКА Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Президент Украины В.Зеленского", - говорится в тексте документа.



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Как сообщал УНН, Зеленский назначил начальника Службы безопасности Президента .



Как сообщал УНН, Президент уволил Гелетея с должности начальника УГО .



Также напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО.