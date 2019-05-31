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Зеленський звільнив ще одного посадовця СБУ

Зеленський звільнив ще одного посадовця СБУ

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службі АП. 

"Звільнити ОСТАФІЙЧУКА Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ", - сказано у тексті документу. 

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Також нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленського призначив Данилюка секретарем РНБО.

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