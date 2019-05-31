Зеленський звільнив ще одного посадовця СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службі АП.
"Звільнити ОСТАФІЙЧУКА Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ", - сказано у тексті документу.
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Як повідомляв УНН, Зеленський призначив начальника Служби безпеки Президента.
Як повідомляв УНН, Президент звільнив Гелетея з посади начальника УДО.
Також нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленського призначив Данилюка секретарем РНБО.