Зеленский: версия о попадании ракеты в самолет МАУ в Иране не исключается

КИЕВ. 10 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня версия о попадании ракеты в самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", разбившегося в среду в Иране, не исключается, но не является подтвержденной. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Telegram-канале Президента, передает УНН.