Зеленский сравнил Донбасс с Приднестровьем

"Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен. Я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Я очень этого не хочу. Я не могу вам гарантировать на 100%, что этого не произойдет, потому что, честно говоря, а что сейчас? Давайте честно: сейчас так и есть, сейчас там у нас практически Приднестровье. Отношений нет, гуманитарная миссия хоть какая-то там есть, выстрелы, то есть единственное, что отличает временно оккупированный Донбасс от Приднестровья или абхазского варианта. У нас звучат выстрелы. И все", - сказал Зеленский.

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Он заявил, что не хотел бы сценария Приднестровья для Донбасса.

Ранее Президент отверг возможность референдума по поводу закона об особом статусе Донбасса.