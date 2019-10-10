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Зеленский сравнил Донбасс с Приднестровьем

Киев • УНН

 • 9251 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Ситуация с оккупированным Донбассом почти не отличается от ситуации с непризнанным Приднестровьем. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.

Зеленский сравнил Донбасс с Приднестровьем

"Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен. Я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Я очень этого не хочу. Я не могу вам гарантировать на 100%, что этого не произойдет, потому что, честно говоря, а что сейчас? Давайте честно: сейчас так и есть, сейчас там у нас практически Приднестровье. Отношений нет, гуманитарная миссия хоть какая-то там есть, выстрелы, то есть единственное, что отличает временно оккупированный Донбасс от Приднестровья или абхазского варианта. У нас звучат выстрелы. И все", - сказал Зеленский.

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Он заявил, что не хотел бы сценария Приднестровья для Донбасса.

Ранее Президент отверг возможность референдума по поводу закона об особом статусе Донбасса.

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