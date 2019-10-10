Зеленський порівняв Донбас із Придністров'ям
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Ситуація з окупованим Донбасом майже не відрізняється від ситуації з невизнаним Придністров’ям. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста під час пресмарафону у Києві, передає кореспондент УНН.
“Я би дуже не хотів, щоб конфлікт на Донбасі був заморожений. Я би дуже не хотів, щоб у нас було Придністров’я чи Абхазія. Я дуже цього не хочу. Я не можу вам гарантувати на 100%, що це не станеться, тому що, чесно кажучи, а що зараз? Давайте чесно: зараз так і є, зараз там у нас практично Придністров’я. Відносин немає, гуманітарна місія хоч якась там є, постріли, тобто єдине, що відрізняє тимчасово окупований Донбас від Придністров’я чи Абхазського варіанту. У нас лунають постріли. І все”, — сказав Зеленський.
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Він заявив, що не хотів би сценарію Придністров’я для Донбасу.
Раніше Президент відкинув можливість референдуму з приводу закону про особливий статус Донбасу.