Молдова вимагає від Росії виведення військових з Придністров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Відбулася зустріч міністрів закордонних справ Республіки Молдова Ніку Попеску та РФ Сергія Лаврова, на якій вони обговорили питання виведення російських військ з території Молдови. Про це повідомило інформаційне агентство Міністерства оборони України, передає УНН.
Повідомляється, що під час зустрічі молдовський міністр Ніку Попеску підкреслив, що присутність російських військових у Придністровському регіоні суперечить конституції країни і Молдова наполягає на їх виведенні з регіону.
“Російська військова присутність у Придністровському регіоні Республіки Молдова суперечить закріпленому в конституції нашої країни принципу нейтралітету і підкреслюю, що виведення російських військ залишається одним із найважливіших пріоритетів для Республіки Молдова”, — сказав Ніку Попеску.
Також молдовський міністр наголосив на необхідності утилізації російських боєприпасів колишньої 14-ї армії.
Сергій Лавров вкотре підтвердив, що забирати своїх “миротворців” з Придністров’я Росія не збирається. Міністр закордонних справ Росії заявив, що присутність російських військових у Придністров’ї є “невід’ємною частиною тих зусиль, які Москва робила, щоб врегулювати придністровську проблему в рамках територіальної цілісності Молдови”.
“Ми порушили питання про необхідність заходів щодо збереження позицій російської мови в Молдові і наші колеги прийняли це до відома. Сподіваюсь, що це не дозволить штучному звуженню простору для російськомовних та росіян у Республіці Молдова”, — заявив Лавров.
В міноборони нагадали, що російські миротворці були введені в зону бойових дій 29 липня 1992 року відповідно до Угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністровському регіоні Республіки Молдова, яку підписали 21 липня 1992 року президенти РФ і Молдови в присутності лідера Придністров’я. Сьогодні в Придністров’ї розташована Оперативна група російських військ (ОГРВ) чисельністю близько 1,5 тисячі солдатів і офіцерів, які залучені до миротворчої операції і охороняють військові склади в Колбасне, де зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів.
Нагадаємо, що Молдова неодноразово наголошувала на необхідності виведення російських військ з регіону. У липні 2017 року парламент Молдови схвалив декларацію з вимогою вивести російські війська з території невизнаного Придністров’я, а влітку 2018 року Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ із Придністровського регіону.