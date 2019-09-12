Молдова требует от России вывода военных из Приднестровья
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Состоялась встреча министров иностранных дел Республики Молдова Нику Попеску и РФ Сергея Лаврова, на которой они обсудили вопросы вывода российских войск с территории Молдовы. Об этом сообщило информационное агентство Министерства обороны Украины, передает УНН.
Сообщается, что во время встречи молдавский министр Нику Попеску подчеркнул, что присутствие российских военных в Приднестровском регионе противоречит конституции страны и Молдова настаивает на их выводе из региона.
“Российское военное присутствие в Приднестровском регионе Республики Молдова противоречит закрепленному в конституции нашей страны принципа нейтралитета и подчеркиваю, что вывод российских войск остается одним из важнейших приоритетов для Республики Молдова”, — сказал Нику Попеску.
Также молдавский министр отметил необходимость утилизации российских боеприпасов бывшей 14-й армии.
Сергей Лавров в очередной раз подтвердил, что забирать своих “миротворцев” из Приднестровья Россия не собирается. Министр иностранных дел России заявил, что присутствие российских военных в Приднестровье является “неотъемлемой частью тех усилий, которые Москва делала, чтобы урегулировать приднестровскую проблему в рамках территориальной целостности Молдовы”.
“Мы поставили вопрос о необходимости мероприятий по сохранению позиций русского языка в Молдове и наши коллеги приняли это к сведению. Надеюсь, что это не позволит искусственному сужению пространства для русскоязычных и русских в Республике Молдова”, — заявил Лавров.
В Минобороны напомнили, что российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, которую подписали 21 июля 1992 года президенты РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. Сегодня в Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1,5 тысячи солдат и офицеров, вовлеченных в миротворческой операции и охраняют военные склады в колбасном, где хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов.
Напомним, что Молдова неоднократно подчеркивала необходимость вывода российских войск из региона. В июле 2017 года парламент Молдовы принял декларацию с требованием вывести российские войска с территории непризнанного Приднестровья, а летом 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья.