Зеленский ввел санкции против ряда российских медиа

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 мая 2024 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции введены в действие указом № 340/2024 от 22 мая 2024 года, передает УНН.

Детали

В частности, санкции вводятся против двух физлиц: чрезвычайного и полномочного посла РФ в Панаме Евгения Воронина и основателя и руководителя нескольких предприятий военно-промышленного комплекса Алексея Федоренко.

Также в перечне почти 70 юридических лиц и более 20 медиа-компаний. В частности, эти юрлица связаны с военно-промышленным комплексом РФ.

Среди подсанкционных медиа-компаний "НТВ Плюс", "Первый канал. Всемирная сеть", "Звезда", "ТНТ Телесеть", "Рен ТВ", ТРК "Крым", газеты "Известия", "Московский комсомолец" и другие.

Кроме того, среди подсанкционных компаний есть ряд предприятий с украинской регистрацией. В частности, ООО "Вебмани.Юэй".

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