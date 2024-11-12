Зеленский ввел санкции против 15 человек и более 100 компаний
Киев • УНН
Президент Украины подписал указ о санкциях против 15 должностных лиц оккупационной власти Крыма и 102 юридических лиц. Ограничения включают блокирование активов и запрет торговых операций.
Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций против 15 физических лиц, занимающих руководящие должности в госорганах в оккупированном Крыму, а также 102 юридических лиц из россии, беларуси и оккупированных территорий Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на соответствующие указы.
Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 ноября 2024 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)
В целом санкции касаются 15 физических лиц, а также 102 юридических лиц из россии, беларуси и оккупированных территорий Украины.
В частности, санкции введены против оккупационного губернатора Севастополя Михаила Развожаева, прокурора отдела государственных обвинений прокуратуры Республики Крым Анастасии Супряги, судей Ирины Кагитиной, Алексея Тихопоя, начальника Управления фсб в Крыму Леонида Михайлюка, председателя законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева.
Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации, лишение государственных наград Украины и тому подобное.
Также санкции введены на российские компании, в частности ООО "Шереметьево Хендлинг", ООО "Домодедово Эрпорт Хендлинг", АО "Восток Техникал Сервис", ООО "Аэропорт Сервис".
Напомним,
Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против 275 человек и компаний из 14 государств, которые, в частности, передают передовые технологии армии РФ. В обновленный перечень попали также 20 россиян, в том числе и заместители министра обороны России.