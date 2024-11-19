Зеленский: Украине нужен институт множественного гражданства
Киев • УНН
Президент Зеленский представил в ВР «План устойчивости», где предложил внедрить институт множественного гражданства. Он отметил, что украинцы стали глобальной нацией, и это надо использовать в интересах государства.
Украине нужен институт множественного гражданства. Это нужно не пытаться ограничить, а направить в интересах Украины. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский выступая в ВР во время представления "Плана устойчивости", передает УНН.
Пункт "Плана устойчивости" - "Человеческий капитал". Фактически это о государственном уважении к каждому и каждой из миллионов наших людей. Мы должны создать все условия для того, чтобы украинцы - где бы ни находились - действительно могли чувствовать себя украинцами, работать в Украине, с Украиной, для Украины, сохранять настоящую и сильную эмоциональную связь с Украиной, со всей украинской нацией, с ее достижениями, задачами
Зеленский отметил, что нужны такие условия для каждого гражданина, для каждого, кто хочет связать свою судьбу с Украиной.
Украине нужен институт множественного гражданства. Должны признать эту реальность: украинцы - это уже глобальная нация. И должны не пытаться ограничить это, а направить в интересах Украины
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По его словам, в приложениях именно к этому пункту "Плана устойчивости" будет проработан:
- Украинскую политику по восстановлению. Потому что нам нужно восстановление не просто тех или иных зданий и объектов, а жизни людей.
- Национальный стандарт безбарьерности. И это касается не только инфраструктуры. Украинская политика цифровизации - это уборка именно таких барьеров, которые не просто уменьшали доступ различных групп в нашем обществе к государственным услугам, но и делали Украину более разделенной. Цифровизация добавляет Украине равноправие всех граждан. Мы должны и будем это развивать. Украинская «Дія», украинская «Мрія» и все другие государственные и общественные цифровые сервисы продолжат укрепляться.
- Образование. Нам нужен новый и фактически чрезвычайный подход к образованию. Кроме всех привычных функций образовательной отрасли, должны обеспечить реализацию еще одной задачи - сохранение украинских детей, миллионов украинских детей, которые сейчас находятся в разных странах, в поле украинской культуры, украинского национального бытия. От надлежащего выполнения этой задачи во многом зависит будущее нашего государства.
- Нужно модернизировать и сделать максимально действенной нашу социальную политику. Политика здравоохранения должна быть направлена на реальную достижимость национальных целей по сохранению жизни людей и увеличению продолжительности жизни украинцев. Украине нужна специальная политика детства - конкретные меры, которые помогают родительству в Украине, поддерживают семьи и семейное воспитание, дают ребенку возможность расти в безопасной и современной социальной среде.
- Наша политика в отношении церкви и религиозных организаций. При условии сохранения светского характера государственных институтов мы имеем и можем развивать партнерство между государством и церковью, между государством и религиозными сообществами. В Украине есть глобально важный институционный пример такого сотрудничества - Совет церквей и религиозных организаций, и на базе этой институции сформирован диалог между государством и всеми религиозными сообществами Украины. В рамках этого диалога можем определять, какие модели большего сотрудничества способны укрепить Украину и украинцев, нашу духовную независимость и социальную работу в Украинском государстве.
"Конечно, речь не идет о московской церкви. Время тех, кто освящает террор, закончилось",- сказал Зеленский.
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