Зеленский: Украине нужен институт множественного гражданства

Украине нужен институт множественного гражданства. Это нужно не пытаться ограничить, а направить в интересах Украины. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский выступая в ВР во время представления "Плана устойчивости", передает УНН.

Пункт "Плана устойчивости" - "Человеческий капитал". Фактически это о государственном уважении к каждому и каждой из миллионов наших людей. Мы должны создать все условия для того, чтобы украинцы - где бы ни находились - действительно могли чувствовать себя украинцами, работать в Украине, с Украиной, для Украины, сохранять настоящую и сильную эмоциональную связь с Украиной, со всей украинской нацией, с ее достижениями, задачами

Зеленский отметил, что нужны такие условия для каждого гражданина, для каждого, кто хочет связать свою судьбу с Украиной.

Украине нужен институт множественного гражданства. Должны признать эту реальность: украинцы - это уже глобальная нация. И должны не пытаться ограничить это, а направить в интересах Украины