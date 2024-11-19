Зеленский: Украине нужен институт множественного гражданства

ukenru
Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
12:44 • 16490 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 73649 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 103769 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Эксклюзив
"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
 • 104652 просмотра

"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
 • 112592 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
 • 117298 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
 • 114435 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
 • 122802 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
 • 137930 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
 • 152980 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
45 оппозиционеров в Гонконге получили до 10 лет тюрьмы: что происходит

45 оппозиционеров в Гонконге получили до 10 лет тюрьмы: что происходит

 • 17542 просмотра
Агрессор держит в морях 9 кораблей с "Калибрами": сколько ракет могут выпустить

Агрессор держит в морях 9 кораблей с "Калибрами": сколько ракет могут выпустить

 • 60283 просмотра
Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

09:49 • 55783 просмотра
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

10:45 • 37986 просмотра
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

10:54 • 29485 просмотра
публикации
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

 • 118591 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 226481 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 313081 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 230640 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 235122 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

10:54 • 29485 просмотра
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

10:45 • 37986 просмотра
Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

09:49 • 55783 просмотра
Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

 • 90172 просмотра
Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

 • 105863 просмотра
Актуальное
Зеленский: Украине нужен институт множественного гражданства

Зеленский: Украине нужен институт множественного гражданства

Киев  •  УНН

 • 620 просмотра

Read in English

Президент Зеленский представил в ВР «План устойчивости», где предложил внедрить институт множественного гражданства. Он отметил, что украинцы стали глобальной нацией, и это надо использовать в интересах государства.

Украине нужен институт множественного гражданства. Это нужно не пытаться ограничить, а направить в интересах Украины. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский выступая в ВР во время представления "Плана устойчивости", передает УНН.

Пункт "Плана устойчивости" - "Человеческий капитал". Фактически это о государственном уважении к каждому и каждой из миллионов наших людей. Мы должны создать все условия для того, чтобы украинцы - где бы ни находились - действительно могли чувствовать себя украинцами, работать в Украине, с Украиной, для Украины, сохранять настоящую и сильную эмоциональную связь с Украиной, со всей украинской нацией, с ее достижениями, задачами

- сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что нужны такие условия для каждого гражданина, для каждого, кто хочет связать свою судьбу с Украиной.

Украине нужен институт множественного гражданства. Должны признать эту реальность: украинцы - это уже глобальная нация. И должны не пытаться ограничить это, а направить в интересах Украины

- подчеркнул Зеленский.

Зеленский объяснил, почему важно разрешить множественное гражданство31 окт. 2024, 11:20 • 17106 просмотров

По его словам, в приложениях именно к этому пункту "Плана устойчивости" будет проработан:

  • Украинскую политику по восстановлению. Потому что нам нужно восстановление не просто тех или иных зданий и объектов, а жизни людей.
  • Национальный стандарт безбарьерности. И это касается не только инфраструктуры. Украинская политика цифровизации - это уборка именно таких барьеров, которые не просто уменьшали доступ различных групп в нашем обществе к государственным услугам, но и делали Украину более разделенной. Цифровизация добавляет Украине равноправие всех граждан. Мы должны и будем это развивать. Украинская «Дія», украинская «Мрія» и все другие государственные и общественные цифровые сервисы продолжат укрепляться.
  • Образование. Нам нужен новый и фактически чрезвычайный подход к образованию. Кроме всех привычных функций образовательной отрасли, должны обеспечить реализацию еще одной задачи - сохранение украинских детей, миллионов украинских детей, которые сейчас находятся в разных странах, в поле украинской культуры, украинского национального бытия. От надлежащего выполнения этой задачи во многом зависит будущее нашего государства.
  • Нужно модернизировать и сделать максимально действенной нашу социальную политику. Политика здравоохранения должна быть направлена на реальную достижимость национальных целей по сохранению жизни людей и увеличению продолжительности жизни украинцев. Украине нужна специальная политика детства - конкретные меры, которые помогают родительству в Украине, поддерживают семьи и семейное воспитание, дают ребенку возможность расти в безопасной и современной социальной среде.
  • Наша политика в отношении церкви и религиозных организаций. При условии сохранения светского характера государственных институтов мы имеем и можем развивать партнерство между государством и церковью, между государством и религиозными сообществами. В Украине есть глобально важный институционный пример такого сотрудничества - Совет церквей и религиозных организаций, и на базе этой институции сформирован диалог между государством и всеми религиозными сообществами Украины. В рамках этого диалога можем определять, какие модели большего сотрудничества способны укрепить Украину и украинцев, нашу духовную независимость и социальную работу в Украинском государстве.

"Конечно, речь не идет о московской церкви. Время тех, кто освящает террор, закончилось",- сказал Зеленский.

Медиков до сих пор не готовят к переливанию крови, за время войны университетские программы не изменились - военный16 нояб. 2024, 18:15 • 23970 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
verkhovna-radaВерховная Рада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина