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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Медиков до сих пор не готовят к переливанию крови, за время войны университетские программы не изменились - военный

Медиков до сих пор не готовят к переливанию крови, за время войны университетские программы не изменились - военный

Киев  •  УНН

 • 2379 просмотра

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Врач-анестезиолог бригады «Азов» рассказал о проблемах с переливанием крови в армии. По его словам, медицинские учреждения до сих пор не готовят специалистов к этой процедуре, а университетские программы не изменились за время войны.

Врачей, медиков никогда не готовили и до сих пор не готовят к переливанию крови. Образовательная проблема заключается в том, что за почти три года полномасштабного вторжения университетские программы медицинских учреждений никаким образом не изменены. Об этом заявил врач-анестезиолог 12-й бригады специального назначения Азов НГУ с позывным "Свитанок" в эфире телемарафона, передает УНН.

"Ранняя трансфузия (переливание крови - ред.) - это очень хорошая практика и она в целом является вполне нормой в армиях стран НАТО и это воспринимается, как нечто очевидное. В нашей армии, к сожалению, - это пока далеко от очевидности. Как правило, занятия этими вещами, то есть переливанием крови и даже не только боевыми медиками, а уже на стабилизационном пункте, где уже есть врачи, где уже можно разместить оборудование, я не могу сказать, что оно является частым, оно где-то случается скажем так", - заявил „Свитанок".

Он отметил, что его бригада и еще несколько бригад - это делают.

"Но, по большой мере, по крайней мере на тех направлениях, где мне приходилось работать, - это не является массовым явлением", - сказал „Свитанок".

Он отметил, что хранение, переливание крови - это очень затратные вещи.

"Я не берусь говорить, что этими вещами обеспечена армия в полной мере", - заявил „Свитанок".

Он подчеркнул, что в Украине никогда не готовили и до сих пор не готовят врачей, медиков к переливанию крови.

"(Врачей, медиков - ред.) никогда не готовили и до сих пор не готовят к переливанию крови. То есть наша университетская проблема, наша образовательная проблема заключается в том, что за почти  3 года полномасштабного вторжения университетские программы медицинских учреждений никаким образом не изменены", - сказал „Свитанок".

Кроме того, он отметил, что массивное кровотечение занимает наибольшую долю среди причин смерти именно на поле боя.

"Даже если мы спасли (человека - ред.) непосредственно с поля боя, то после этого развивается такого рода осложнения, что буквально раненых почти невозможно спасти в дальнейшем", - рассказал „Свитанок".

По его словам, передовые отряды, где непосредственно работают боевые медики укомплектованы универсальной группой крови и они могут начать переливание буквально в окопе, или блиндаже.

На вопрос, существует ли сотрудничество между Центрами переливания крови в тылу и бригадами, чтобы на постоянной основе передавать кровь, "Рассвет" ответил: "Оно в целом так и есть. Мы сотрудничаем, в принципе не было такого, что у нас не было какой-то группы крови. Просто случаются ранения, когда этой крови нужно очень много. Даже крайне много. Нет времени просто ехать за этой кровью в банки крови, ведь она нужна уже немедленно".

"Свитанок" отметил, что кровь состоит из компонентов.

"Как правило, мы обеспечены компонентами и одной из сложностью является то, что мы не сохраняем тромбоциты, потому что это технически крайне трудно, в целом сохранять тромбоциты на таком этапе. Поэтому часто мы нуждаемся в цельной крови", - сказал „Свитанок". 

"Приказов на это не было": Ляшко утверждает, что медиков не переводят на должности штурмовиков15 нояб. 2024, 19:40 • 24881 просмотр

Дополнение

Правительство разрешило боевым медикам переливать кровь на догоспитальном этапе. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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