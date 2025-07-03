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Зеленский: россия – это антиевропейский проект, и мы не должны дать ей победить

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны усилить давление на россию, назвав ее сознательным антиевропейским проектом. Он подчеркнул необходимость жестких санкций, ограничения цен на нефть и прекращения поставок товаров двойного назначения.

Зеленский: россия – это антиевропейский проект, и мы не должны дать ей победить

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны усилить давление на россию, которая, по его словам, ведет сознательную политику против европейских ценностей и стабильности. Об этом Зеленский сказал участникам гала-ужина по случаю начала датского председательства в Совете ЕС, передает УНН.

Мы все понимаем, что россия — это не просто какой-то опасный сосед, а сознательный антиевропейский проект. Все в Европе могут четко это увидеть, что россия работает против европейского пути в жизни. Именно поэтому мы не должны дать россии выиграть в этой войне. Нам нужно ввести жесткие санкции против россии, обеспечить хорошую защиту Украины и создать собственную индустрию защиты Европы, чтобы россия не смогла превзойти нас ни в одной области. Все это является критически важным для сохранения Европы 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо продолжить давить на путина, на россию, чтобы они остановили войну, чтобы они с уважением относились к соседям и выбрали мир.

Если россия получает высокую цену за нефть, то она продолжает воевать. Именно поэтому нам нужно четко ограничивать цены. Если россия имеет возможность закупать запасные части, оружие, то она может продолжать убивать. Именно поэтому нам нужно полностью остановить поставки в россию всего, или что может использоваться для изготовления оружия. Давно пришло время сформировать платформу по контролю товаров двойного назначения 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет четкую информацию, и партнеры это подтверждают, что санкции для россии действительно болезненны, поэтому необходимо увеличивать давление, которое будет побуждать россию действительно думать о чем-то еще, кроме фронта и ненависти к соседям.

Павел Башинский

Павел Башинский

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