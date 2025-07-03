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Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом
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Зеленський: росія - це антиєвропейський проєкт, і ми не повинні дати їй перемогти

Київ • УНН

 • 646 перегляди

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни посилити тиск на росію, назвавши її свідомим антиєвропейським проєктом. Він наголосив на необхідності жорстких санкцій, обмеження цін на нафту та припинення поставок товарів подвійного призначення.

Зеленський: росія - це антиєвропейський проєкт, і ми не повинні дати їй перемогти

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни до посилення тиску на росію, яка, за його словами, веде свідому політику проти європейських цінностей і стабільності. Про це Зеленський сказав учасникам до гала-вечері з нагоди початку данського головування в Раді ЄС, передає УНН.

Ми всі розуміємо, що росія - це не просто якийсь небезпечний сусід, а свідомий антиєвропейський проєкт. Всі у Європі можуть чітко це побачити, що росія працює проти європейського шляху в житті. Саме тому ми не повинні дати росії виграти у цій війні. Нам потрібно впровадити жорсткі санкції проти росії, забезпечити гарний захист України і створити власну індустрію захисту Європи, щоб росія не змогла перевершити нас в жодній галузі. Все це є критично важливим для збереження Європи 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що необхідно продовжити тиснути на путіна, на росію, щоб вони зупинили війну, щоб вони з повагою ставилися до сусідів та обрали мир.

Якщо росія отримує високу ціну за нафту, то вона продовжує воювати. Саме тому нам потрібно чітко обмежувати ціни. Якщо росія має можливість закуповувати запасні частини, зброю, то вона може продовжувати вбивати. Саме тому нам потрібно повністю зупинити поставки до росії всього, або що може використовуватися для виготовлення зброї. Давно настав час сформувати платформу за контролем товарів подвійного призначення 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має чітку інформацію, і партнери це підтверджують, що санкції для росії справді болісні, тому необхідно збільшувати тиск, який буде спонукати росію справді думати про щось іще, окрім фронту й ненависті до сусідів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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