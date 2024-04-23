Зеленский провел несколько совещаний по организации первого Саммита мира

Президент Владимир Зеленский провел сегодня несколько совещаний по организации первого Глобального саммита мира, который состоится в Швейцарии в июне. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.

"Сегодня есть также и крайне нужная хорошая новость о военных пакетах от партнеров - есть новый пакет от Великобритании. Полмиллиарда фунтов. Детали мы обсудили с Премьер-министром Сунаком, и главное - вовремя поставить оружие в Украину. Ракеты - именно такие, какие нужны. Бронетехнику, которую ожидают на фронте. ПВО. А также катера для защиты нашей экономической безопасности в Черном море. Спасибо, Британия", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что обсудил с премьер-министром Сунаком также подготовку первого Глобального саммита мира.

"Важно, чтобы как можно больше стран приняли участие", - отметил Зеленский.

По его словам, Саммит мира - может и должен доказать, что не кто-то один будет определять, как жить всем остальным в мире, не чья-то глупая сила будет это определять, а мировое большинство - совместно, на основе международного права, на основе Устава ООН, на основе нашей Формулы мира, которая возвращает действенность международному праву.

"Я благодарю каждого лидера, всех политических и общественных деятелей, которые помогают нам с организацией первого саммита. Сегодня провел несколько совещаний по этому поводу - я благодарен всей нашей команде, которая работает, чтобы Формула мира была полностью реализована. Соответствующей нашей активности будет много и в ближайшие дни и недели. Все вместе в мире должны принудить россию к миру", - рассказал Зеленский.

Дополнение

The Guardian со ссылкой на Федеральный совет страны сообщило, что Швейцария проведет двухдневную мирную конференцию высокого уровня по Украине 15 и 16 июня.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что на Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран.

Владимир Зеленский недавно заявлял, что Украина рассчитывает на присутствие примерно 100 стран на первом инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.