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Зеленский призвал распространять правду о войне в Украине и усиливать нашу ПВО

Зеленский призвал распространять правду о войне в Украине и усиливать нашу ПВО

Киев  •  УНН

24 апреля 2024, 16:29  •  1207 просмотра

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Зеленский призвал иностранных послов распространять правду о российском терроре в Украине и помочь укрепить украинскую противовоздушную оборону, поскольку Украина не имеет достаточного количества оружия для защиты жизней по сравнению со способностью России к уничтожению.

Распространять правду о войне в Украине и помогать усиливать нашу ПВО. С таким призывом выступил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с иностранными и украинскими послами, передает УНН.

Все вы, работая в Украине, в Киеве, одинаково со всеми украинцами слышите воздушную тревогу, надеетесь на силу нашей ПВО и видите, как наши люди восстанавливают жизнь после ударов... Российский террор возможен только потому, что оружия и решений для защиты жизни у нас пока меньше, чем у России способности разрушать. Я прошу вас распространять в ваших странах правду о войне - о российском терроре, а также помогать усиливать нашу ПВО.

- призвал Зеленский.

Детали

Президент Украины конкретизировал потребности Украины в эффективных системах ПВО типа "петриотов", "айрисов", "насамсов" и "гоуков". И добавил, что это вопрос не только безопасности украинцев, но и других государств.

Каждый лидер, каждое государство, каждый посол, которые помогают нам с ПВО сейчас, являются не только спасителями жизни, но и теми, кто уменьшает российский соблазн воевать. Чем меньше Кремль будет достигать террором, тем больше они будут заинтересованы в поиске мира. Мы должны принудить Россию к этому все вместе.

- заявил глава государства.

Зеленский также в очередной раз подчеркнул, что позиция Украины - в том, что война и недейственность международных правил не должны стать новым "нормально" для международных отношений. Поэтому Украина предлагает Формулу мира - систему шагов, которые могут вернуть действенность международному праву - прежде всего Уставу ООН - и реально восстановить безопасность для Украины и мира в целом.

Не грубая сила должна определять, как устроен мир, а Устав ООН, и в единстве мы можем заставить Россию признавать международное право. В июне на Саммите мы начнем согласование первых основ мира и предложим общее мировое видение, как мир должен заработать.

- добавил Президент.

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Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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