Зеленский пригласил партнеров из Триморья принять участие в Саммите мира

Президент Владимир Зеленский пригласил партнеров из Триморья принять участие в первом инаугурационном Глобальном саммите мира в Швейцарии. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Сегодня я пригласил партнеров из Триморья не только принять участие в первом инаугурационном Глобальном саммите мира, но и присоединиться к привлечению на этот саммит других лидеров. Важно, чтобы мировое большинство реально своими действиями объединилось ради справедливого мира. Так же, как все объединены в этом отношении в риторике. - сказал Зеленский.

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The Guardian со ссылкой на Федеральный совет страны сообщило, что Швейцария проведет двухдневную мирную конференцию высокого уровня по Украине 15 и 16 июня.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что на Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран.

Владимир Зеленский недавно заявлял, что Украина рассчитывает на присутствие примерно 100 стран на первом инаугурационном Саммите мира в Швейцарии. i