Зеленский подписал закон об институте старосты: что предполагается

В четверг, 8 августа, президент Украины подписал закон "О местном самоуправлении в Украине" по совершенствованию правового регулирования института старост и его деятельности в условиях военного положения". Об этом пишет УНН со ссылкой документ на сайте парламента.

Детали

08.08.2024 Возвращено с подписью от Президента Украины - говорится в статусе документа.

Следует заметить, что этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Дополнение

Этот закон направлен на совершенствование правовых основ функционирования института старост в условиях полномасштабной вооруженной агрессии против Украины, действия правового режима военного положения, а также устранение недостатков, существующих в действующем законодательстве Украины, которое нормирует соответствующий круг вопросов.

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Законом закрепляется:

принцип повсеместности старостинских округов;

непрерывность деятельности старост до утверждения новоизбранными местными советами новых старост;



обязательность обнародования объявления о начале общественного обсуждения кандидатуры старосты и информации о его результатах;



возможность образования старостинских округов в составе одного или нескольких населенных пунктов, на территории которых проживает не менее 200 жителей, если показатель плотности населения в этих общинах вдвое ниже показателя средней плотности населения в Украине;



право старосты на гарантированное выступление на заседаниях органов самоорганизации населения, деятельность которых осуществляется в пределах соответствующего старостинского округа.



В период действия правового режима военного положения Законом предусмотрен ряд особенностей функционирования института старост, в частности:

утверждение кандидатуры старосты на открытых пленарных заседаниях местных советов без проведения общественных обсуждений, но с последующим обнародованием видеозаписи таких заседаний;

единоличное назначение старосты главой громады в случае, если местный совет не поддержал три кандидатуры старосты, первые две из которых были внесены главой громады, а третья - не менее чем половиной депутатов от общего состава соответствующего совета, а также в случае не проведения сессии совета более трех месяцев без уважительных причин;



назначение председателем общины временно исполняющих обязанности старост в случае временного отсутствия старост в связи с прохождением ими военной службы по призыву по мобилизации и в некоторых других случаях;



возможность проведения открытых встреч для заслушивания отчета старост перед жителями старостинского округа в режиме видеоконференции.



Напомним

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