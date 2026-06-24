Зеленский подписал евроинтеграционный закон о декларациях добропорядочности судей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о совершенствовании деклараций добропорядочности судей и родственных связей судьи. Данный закон является евроинтеграционным, передает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Детали

Закон № 4905-ІХ определяет порядок подачи одной объединенной декларации о добропорядочности и родственных связях судей, усиливает подотчетность судебной власти в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. Это будет происходить через обязательное указание в декларациях данных о законности происхождения имущества.

В пояснительной записке к закону говорится об усилении подотчетности и добропорядочности судей путем оптимизации формы декларирования добропорядочности и родственных связей судьи, а также совершенствования процедуры проверки декларирования судьями своей добропорядочности в соответствии с рекомендациями Европейской Комиссии и международными обязательствами.

Также данный закон является альтернативным к проекту Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законов Украины о совершенствовании процедур подачи и проверки деклараций добропорядочности судей", реестр. № 13165 от 09.04.2025 года.

Кроме того, данный законопроект предусматривает, что в декларации добропорядочности и родственных связей судьи указываются утверждения о:

законности источника происхождения имущества;

соответствии уровня жизни судьи имеющемуся у него и членов его семьи имуществу и полученным ими доходам;

отсутствии оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности;

добросовестном выполнении обязанностей судьи и Кодекса судейской этики;

несовершении действий с целью приобретения гражданства (подданства) иностранного государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о финансировании сектора безопасности и обороны и внесении изменений в Государственный бюджет на 2026 год. Этот закон предусматривает увеличение расходов на денежное обеспечение военнослужащих и развитие вооружения, в частности, за счет привлечения масштабной внешней помощи от ЕС.