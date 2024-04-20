Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете

Трое погибших, еще 24 человека ранены: в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара

В Днепре завершились поисково-спасательные работы после российского ракетного удара, в результате которого 3 человека погибли и 24 получили ранения, 12 человек были спасены, а 51 получил психологическую помощь от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.