Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  116854 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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Эксклюзив
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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
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Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206119 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236502 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
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16 апреля 2024, 16:44  •  232752 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176398 просмотра

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16 апреля 2024, 09:20  •  349447 просмотра

Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете

Президент Зеленский подписал указ о противодействии негативным последствиям азартных игр в Интернете путем ограничения рекламы, установления лимитов, мониторинга, блокировки нелегальных сайтов и введения ограничений для военнослужащих.

Общество •   •  1072 просмотра
Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете

Польские протестующие прекратили блокирование грузовиков на пункте пропуска "Медика - Шегини"

Польские фермеры прекратили блокирование движения грузовиков в пункте пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.

Экономика •   •  1779 просмотра
Польские протестующие прекратили блокирование грузовиков на пункте пропуска "Медика - Шегини"

Сырский обсудил насущные потребности ВСУ с командующим обороны Дании

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский встретился в Киеве с новоназначенным командующим Сил обороны Дании генералом Микаэлой Виггерс Хильдгаард и обсудил насущные потребности и дальнейшую поддержку со стороны Дании оборонных усилий Украины.

Война •   •  2540 просмотра
Сырский обсудил насущные потребности ВСУ с командующим обороны Дании

Двое мужчин ночью расстреляли полицейских в Винницкой области, введена полицейская операция

В Винницкой области двое мужчин открыли огонь по полицейским во время проверки документов, в результате чего один полицейский погиб, а другой получил ранения, что стало поводом для проведения полицейской операции в Винницкой и Одесской областях.

Криминал и ЧП •   •  3257 просмотра
Двое мужчин ночью расстреляли полицейских в Винницкой области, введена полицейская операция

В Донецкой области в результате российских обстрелов 4 человека получили ранения

19 апреля в результате вражеских обстрелов россияне ранили 4 жителей Донецкой области в Красногоровке, Украинске, Новоайдаре и Дружковке.

Война •   •  3565 просмотра
В Донецкой области в результате российских обстрелов 4 человека получили ранения

В минобороны россии заявили о сбитии и перехвате за ночь 50 дронов

Министерство обороны России утверждает, что 50 украинских БПЛА были уничтожены и перехвачены над несколькими областями, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тульскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую, причем некоторые из них нанесли незначительный ущерб объектам энергетической инфраструктуры.

Война •   •  4667 просмотра
В минобороны россии заявили о сбитии и перехвате за ночь 50 дронов

На Херсонщине в результате российских атака погиб человек - ОВА

19 апреля в результате российских обстрелов в Херсонской области погиб человек, были повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и газопровод.

Война •   •  5729 просмотра
На Херсонщине в результате российских атака погиб человек - ОВА

рф из Крыма ударила баллистикой по Одессе, поражен инфраструктурный объект

Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по Одессе из Крыма, попав в инфраструктурный объект, а силы противовоздушной обороны уничтожили 3 разведывательные группы противника в Криворожской, Николаевской и Одесской областях.

Война •   •  7644 просмотра
рф из Крыма ударила баллистикой по Одессе, поражен инфраструктурный объект

На Запорожье уничтожен российский БпЛА "SuperCam"

В Запорожской области Украины уничтожен российский разведывательный беспилотник "SuperCam", сообщает воздушное командование "Восток" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  7496 просмотра
На Запорожье уничтожен российский БпЛА "SuperCam"

Трое погибших, еще 24 человека ранены: в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара

В Днепре завершились поисково-спасательные работы после российского ракетного удара, в результате которого 3 человека погибли и 24 получили ранения, 12 человек были спасены, а 51 получил психологическую помощь от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Общество •   •  8207 просмотра
Трое погибших, еще 24 человека ранены: в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара