Зеленский не подпишет "закон о дровах": в ОП объяснили СМИ, почему

Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет закон, меняющий наказание за пользование лесами, который журналисты прозвали «законом о дровах». Об этом ВВС Украина сообщил советник президента Украины Дмитрий Литвин, передает УНН.

«Президент не будет подписывать этот закон», - заявил он.

Он пояснил, что по техническим причинам время на вето истекло.

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«Закон о дровах» - так в последние дни называют принятый Верховной Радой 10 октября документ, цель которого усилить ответственность за незаконную вырубку деревьев и за сделки с древесиной. А все потому, что в нем появилась статья, напрямую касающаяся рядовых людей, которые запасаются дровами на зиму. Именно сейчас «Укрэнерго» предупреждает о тяжелой зиме и вероятных блэкаутах.

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