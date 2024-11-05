Зеленский не подпишет "закон о дровах": в ОП объяснили СМИ, почему
Киев • УНН
Президент Украины не подпишет закон об изменении наказания за пользование лесами из-за технических причин и пропущенного срока вето. Закон должен был усилить ответственность за незаконную вырубку деревьев и операции с древесиной.
Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет закон, меняющий наказание за пользование лесами, который журналисты прозвали «законом о дровах». Об этом ВВС Украина сообщил советник президента Украины Дмитрий Литвин, передает УНН.
«Президент не будет подписывать этот закон», - заявил он.
Он пояснил, что по техническим причинам время на вето истекло.
Добавим
«Закон о дровах» - так в последние дни называют принятый Верховной Радой 10 октября документ, цель которого усилить ответственность за незаконную вырубку деревьев и за сделки с древесиной. А все потому, что в нем появилась статья, напрямую касающаяся рядовых людей, которые запасаются дровами на зиму. Именно сейчас «Укрэнерго» предупреждает о тяжелой зиме и вероятных блэкаутах.
Штрафы за дрова: нардеп разъяснил, при каких условиях не будет ответственности за хранение5 ноября 2024, 13:38 • 17027 просмотров