Штрафы за дрова: нардеп разъяснил, при каких условиях не будет ответственности за хранение

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Законопроект №9665 не запрещает населению хранить дрова для собственного пользования. Закон направлен против «черных лесорубов» и незаконных пилорам, занимающихся краденым лесом.

Проголосованный Верховной Радой законопроект №9665 по совершенствованию ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и противодействия незаконному обороту древесины направлен не против населения, которое использует дрова для обогрева собственного дома, а касается "черных лесорубов", незаконных пилорам, которые наживаются на краденом лесу. Об этом заявил нардеп, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и один из авторов законопроекта Максим Павлюк, передает УНН.

Данное заявление нардепа опубликовала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Телеграме.

"В отдельных СМИ появились сообщения о том, что якобы нормы проголосованного законопроекта запрещают населению хранить дома дрова для собственного пользования без подтверждающих документов. Такие сообщения абсолютно не соответствуют действительности и являются не просто произвольной трактовкой проголосованных норм, а откровенной неправдой", - заявил депутат.

По его словам, проголосованный законопроект касается "черных лесорубов", незаконных пилорам, но отнюдь не населения, которое обогревается дровами. Он призван остановить незаконные вырубки и никоим образом не касается древесины бытового объема. А именно - 30 м куб. сосны, или 15 м куб. дуба.

"Иными словами, лицо не несет никакой ответственности за хранение 30 м куб. сосновых дров, или 15 м куб. дубовых. Это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон, и даже несколько с запасом", - отметил Павлюк.

Он добавил, что для наступления уголовной ответственности необходимо хранение на сумму более 30 тыс. грн, а это, по данным ДроваЕ, - 30 м куб. сосны, или 15 м куб. дуба.  

"Поэтому для обычных домохозяйств, которые не занимаются переработкой или продажей древесины в промышленных масштабах, этот законопроект значения не будет иметь. Но даже если кто-то, понимая сложность ситуации, неопределенность в энергетике, заготовил на эту зиму больше, чем 15 кубов дубовых дров или 30 куб. м сосновых, для них нет причин беспокоиться. Закон не имеет обратной силы во времени, поэтому государственные органы, в том числе и полиция, не имеет права требовать документы на имеющуюся древесину, которая приобретена до вступления закона в силу", - рассказал Павлюк.

Он отметил, что отопительный сезон начался, поэтому даже чисто технически в этой части нормы закона заработают не раньше, чем с начала подготовки к следующему отопительному сезону.

"Этот законопроект призван не искать дрова во дворах людей, а предотвратить оборот нелегальной древесины и сохранить природу, привести нормы украинского законодательства к европейским требованиям", - подытожил Павлюк.

Кроме того, ГП "Леса Украины" опровергли заявление скандально известного нардепа Юрия Камельчука, который заявил, что якобы "коррупционеры из ГП „Леса Украины" подстрекают украинцев к критике его законопроекта №9665, который вводит уголовную ответственность за хранение древесины, законность происхождения которой не подтверждена.

"Упоминание названия предприятия считаем провокацией, направленной на дискредитацию ГП "Леса Украины", - говорится в заявлении.

"Леса Украины" обращают внимание, что за два года ГП „Леса Украины" достигло значительного прогресса в детенизации рынка древесины: введена прозрачная система реализации, современные инструменты контроля и мониторинга.

"Большинство уголовных производств по фактам злоупотреблений в лесной сфере открывается по материалам проверок безопасности ГП "Леса Украины". Однако "Леса Украины" охватывает лишь две трети рынка. Еще одна треть - это серая зона. Многие другие лесопользователи даже не применяют ЭОД (электронную систему учета древесины). Именно эта серая зона, а не "Леса Украины", является основным поставщиком нелегальной древесины, реализуемой населению", - говорится в сообщении.

Также ГП "Леса Украины" не привлекалось к разработке и обсуждению законопроекта №9665, но они последовательно выступают за усиление ответственности для теневого бизнеса, который занимается нелегальной заготовкой и оборотом древесины.

"Стоит отметить, что ключевой проблемой сейчас является не недостаточная жесткость законодательства, а эффективность его применения: достаточно проанализировать, какое количество дел доходит до суда и сколько преступников фактически привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении.

"Леса Украины" отмечают, что драконовские штрафы и длительные тюремные сроки не являются решением проблемы, если не существует действенных инструментов контроля.

"Именно такие инструменты вводит ГП "Леса Украины". Например, реализация дров населению в наших хозяйствах почти полностью переведена в безналичную форму", - говорится в сообщении.

Дополнение

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает усиление ответственности за уничтожение или повреждение леса, незаконную вырубку деревьев и незаконную продажу древесины.

Ранее СМИ распространяли информацию, что якобы законопроект предусматривает тюремное заключение для населения за хранение дров без документов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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