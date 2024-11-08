Зеленский не подпишет "закон о дровах" - Шмыгаль
Киев • УНН
Президент не подпишет резонансный законопроект о штрафах за хранение дров. Премьер-министр Шмыгаль заверил, что ограничений на заготовку дров для населения не будет.
Резонансный депутатский законопроект о штрафах за хранение дров не будет подписан Президентом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
«Относительно заготовки дров в сельской местности. Это важное резервное и иногда основное топливо для людей, поэтому никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет. Резонансный депутатский законопроект о штрафах за хранение дров не будет подписан Президентом», - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что государство и правительство всячески будет способствовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления собственных домов зимой.
Дополнение
Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает усиление ответственности за уничтожение или повреждение леса, незаконную вырубку деревьев и незаконную продажу древесины.
СМИ начали распространять информацию, что якобы законопроект предусматривает тюремное заключение для населения за хранение дров без документов.
Нардеп, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и один из авторов законопроекта Максим Павлюк заявил, что проголосованный ВР законопроект №9665 по совершенствованию ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и противодействия незаконному обороту древесины направлен не против населения, которое использует дрова для обогрева собственного дома, а касается «черных лесорубов», незаконных пилорам, которые наживаются на ворованном лесу.
Советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет закон, меняющий наказание за пользование лесами, который журналисты прозвали «законом о дровах».