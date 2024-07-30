Во вторник, 30 июля, во время рабочего визита на Волынь президент Владимир Зеленский встретился с производителями в рамках экономической платформы «Сделано в Украине». Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Хочу поблагодарить за рабочие места, за то, что вы в Украине, за то, что вы поддерживаете украинскую экономику, что являетесь настоящими налогоплательщиками. Это очень важно для государства, чтобы оно жило и развивалось - заявил президент.

Отдельное внимание во время встречи уделили энергетическим вопросам и вопросам безопасности в регионе. Владимир Зеленский отметил, что, пока идет война, ситуация в энергетике не будет простой, но правительство делает все возможное для ее улучшения.

Президент также подчеркнул, что враг пытается посеять панику в приграничных областях, и призвал доверять только украинским официальным источникам информации.

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Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что в этом году в рамках платформы «Сделано в Украине» предприниматели Волыни смогут получить 1,6 млрд грн.

Речь идет о грантах, кредитных программах, компенсации за отечественную сельхозтехнику и более 20 млн грн субвенции на приобретение школьных автобусов, которые производят в регионе.

Сейчас поддерживать отечественного производителя - вопрос нашей безопасности, не только экономической. Ведь до 40% от покупки украинских товаров возвращается обратно украинцам в виде зарплат, налогов и сборов. И именно благодаря бизнесу мы имеем ресурс поддерживать наш сектор безопасности и обороны - отметила Юлия Свириденко.

Напомним,

Также во время визита на Волынь президент Владимир Зеленский посетил предприятие легкой промышленности, которое специализируется на изготовлении текстильных изделий.

В прошлом году это производство вошло в пятерку крупнейших налогоплательщиков в местный бюджет и в тройку самых эффективных предприятий в своей отрасли.

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