Зеленский: на Ставке представлена стратегия по возвращению украинцев из плена рф

На сегодняшней Ставке Верховного Главнокомандующего была представлена стратегия по возвращению украинцев из российского плена. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Детали

"Только что провел Ставку. Был доклад Главкома Сырского. Фронт - наши основные направления защиты. Торецк. Покровский и другие. Больше всего там российских штурмов сейчас - и максимум оборонительного нашего внимания. Приоритетные поставки - именно туда. Всего, что сейчас необходимо", - сообщил Зеленский.

По его словам, отдельно Главком доложил по операции в курской области.

"Есть новое продвижение. Есть новое пополнение нашего обменного фонда. Также генерал Сырский доложил о завершении освобождения города суджи от российских военных. И там сейчас создается украинская военная комендатура. Освобождены также и еще несколько населенных пунктов. В целом уже более 80. Я благодарю каждого нашего воина, который все это обеспечивает. Молодцы!" - подчеркнул Зеленский.

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Президент также сообщил, что на Ставке была представлена стратегия по возвращению украинцев из плена.

Сегодня на Ставке была представлена стратегия по возвращению наших людей из российского плена. Много деликатных деталей. Того, что касается формирования списков. Того, что касается работы с партнерами. Я поручил ГУР, МВД, СБУ, ВСУ представить обществу детали, которые необходимо знать нашим людям относительно того, как возвращаем пленных. А также я поручил привлечь к этой работе общественные организации родных украинских военных и гражданских, которые сейчас в плену. Такое усиление доверия необходимо. Все будет представлено на брифинге - сообщил Зеленский.

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