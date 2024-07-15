Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного главнокомандующего, уволив и назначив нескольких должностных лиц, в частности бывшего главы Министерства инфраструктуры и бывшего командующего Вооруженных сил Украины.
В понедельник, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего. Об этом пишет УНН со ссылкой на Указ главы государства №457/2024.
Детали
В частности Зеленский вывел из состава Ставки бывшего главы Мининфраструктуры Александра Кубракова, экс-командующего ССО ВСУ Сергея Лупанчука и бывшего начальника УГО Сергея Рудя.
В свою очередь, в состав Ставки Зеленский ввел командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Александра Трепака и начальника Управления государственной охраны Украины Алексея Морозова.
Отмечается, что Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним
В прошлом месяце, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о визите в Донецкую область, совместный с Главнокомандующим ВСУ Александром Сирским и новым командующим Объединенных сил Андреем Гнатовым, которого он представил защитникам в Донецкой области.