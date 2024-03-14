Зеленский и Шольц скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу с участием Олафа Шольца, президентом Франции Эммануэля Макрона и премьер-министрома Польши Дональда Туска, передает УНН.

"Обменялись мнениями о результатах Конференции по поддержке Украины в Париже 26 февраля и скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу в Берлине с участием Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Дональда Туска", - написал Зеленский.

Кроме этого, он сообщил, что они обсудили организацию Конференции по восстановлению Украины (URC-2024) в Берлине в июне.

"Отметил участие представителя Германии в подготовке Глобального саммита мира", - отметил Зеленский.

Дополнение

На встрече лидеров "Веймарского треугольника" (Франции, Германии и Польши) в Берлине в пятницу будут обсуждать помощь Украине. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, страны должны сделать все возможное для большей поддержки Украины.