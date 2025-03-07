Зеленский и президент ЮАР проведут переговоры по мирному разрешению войны с рф - Bloomberg
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский посетит ЮАР 10 апреля для переговоров с президентом Сирилом Рамафосой. Встреча направлена на поиск путей мирного разрешения войны с россией.
Президент Украины Владимир Зеленский в следующем месяце посетит Южную Африку для важных переговоров с президентом Сирилом Рамафосой по вопросам мирных усилий, направленных на прекращение войны россии против Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Южной Африки Винсент Магвеня в интервью Bloomberg, пишет УНН.
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По словам пресс-секретаря, визит станет продолжением постоянных контактов, которые президент Рамафоса поддерживает с президентами России и Украины с целью создания инклюзивного мирного процесса.
Как отмечает издание Южная Африка, занимающее нейтральную позицию в конфликте, надеется, что ее участие может стать важным шагом к мирному разрешению войны. Рамафоса уже неоднократно подчеркивал важность дипломатии для прекращения конфликта, хотя ранее его инициатива, которая включала шесть африканских стран, не принесла значительных результатов.
Напоминаем
В октябре прошлого года представители Украины встретились с послами G20 для обсуждения Плана победы и Формулы мира. Стороны обсудили проведение тематических конференций и подготовку ко Второму Глобальному Саммиту мира.