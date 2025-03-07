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Зеленський та президент ПАР проведуть переговори щодо мирного врегулювання війни з рф - Bloomberg

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський відвідає ПАР 10 квітня для переговорів з президентом Сирилом Рамафосою. Зустріч спрямована на пошук шляхів мирного врегулювання війни з росією.

Зеленський та президент ПАР проведуть переговори щодо мирного врегулювання війни з рф - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський наступного місяця відвідає Південну Африку для важливих переговорів з президентом Сирилом Рамафосою щодо мирних зусиль, спрямованих на припинення війни росії проти України. Про це повідомив речник президента Південної Африки Вінсент Магвеня в інтерв'ю Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами речника візит стане продовженням постійних контактів, які президент Рамафоза підтримує з президентами росії та України з метою створення інклюзивного мирного процесу.

Як зазначає видання Південна Африка, що займає нейтральну позицію у конфлікті, сподівається, що її участь може стати важливим кроком до мирного вирішення війни. Рамафоза вже неодноразово наголошував на важливості дипломатії для припинення конфлікту, хоча раніше його ініціатива, яка включала шість африканських країн, не принесла значних результатів.

Нагадаємо

У жовтні минулого року представники України зустрілися з послами G20 для обговорення Плану перемоги та Формули миру. Сторони обговорили проведення тематичних конференцій та підготовку до Другого Глобального Саміту миру.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Сіріл Рамафоса
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