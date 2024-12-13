Зеленский и Премьер-министр Латвии обсудили оборонное сотрудничество и евроинтеграцию Украины

"Обсудил с Премьер-министром Латвии Эвикой Силиней актуальные вопросы безопасности и интеграции Украины в европейские структуры". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Разговор состоялся на фоне очередного массированного ракетного обстрела со стороны террористической страны, нанесшего ущерб энергетической инфраструктуре страны.

Одной из ключевых тем стало укрепление обороноспособности Украины. Латвия, которая уже оказала значительную поддержку, может присоединиться к новым инициативам по подготовке и оснащению военных формирований. За образец могут быть взяты программы, которые реализуются Францией и США. Участие в этих мероприятиях также могла бы принять военная группа JEF, к которой Украина стремится присоединиться как полноправный участник.

Также были обсуждены перспективы европейской интеграции Украины. Зеленский отметил готовность страны начать переговоры о вступлении в ЕС в рамках открытия переговорных кластеров уже в следующем году. Латвия подтвердила свою поддержку этого процесса.

Стороны подчеркнули, что ключом к завершению войны является сильная позиция Украины, в частности через современные военные возможности, прочную систему противовоздушной обороны и политическую ясность относительно членства в ЕС и НАТО.

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