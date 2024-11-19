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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский анонсировал новую экономическую политику: что изменится для бизнеса

Зеленский анонсировал новую экономическую политику: что изменится для бизнеса

Киев  •  УНН

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Президент представил в ВР «План устойчивости» с новой экономической стратегией. Документ предусматривает поддержку предпринимательства, детенизацию экономики и восстановление программ «5-7-9» и «еПоддержка».

Украина нуждается в новой экономической политике, которая будет базироваться, отдельная на максимальной поддержке украинского предпринимательства, честности между государством и бизнесом. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский выступая в ВР во время представления «Плана устойчивости», передает УНН.

Несмотря на все сложности войны украинская экономика сохраняет базовую устойчивость. И требует новой экономической политики нашего государства. Политики, которая будет базироваться на нескольких ключевых вещах

- сказал Зеленский.

«Первое - максимальная поддержка украинского предпринимательства, локализации и производства в Украине. Нужно расширение доступа украинских производителей к рынку публичных закупок - все, что можно производить в Украине, должно производиться в Украине и закупаться у украинских производителей. Нужно действенное страхование военных рисков. Нужны последовательная дерегуляция и защита свободы предпринимательства, которые найдут свое отражение экономическим ростом. Нужно постепенное уменьшение доли перераспределения ВВП государством», - рассказал Зеленский.

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По его словам, вторым ключевым пунктом является безопасность ведения бизнеса и снижение давления на бизнес от всех государственных институтов, которые контролируют деятельность других, а не сами создают добавленную стоимость.

«Благоприятность украинской юрисдикции и привлечение инвестиций неотделимы от защищенности каждого «белого» бизнеса в Украине. Третье - это честность в отношениях между государством и бизнесом. Мы заинтересованы в максимальной и легальной занятости в Украине. В детенизации. И мы понимаем, что этого нельзя достичь только силовыми мерами. Нужен стимул для детенизации, а не новое давление. Нужно доверие и качественное, не чрезмерное регулирование государством общественных отношений», - отметил Зеленский.

Он отметил, что именно такая экономическая политика может привести Украину к устойчивому экономическому росту, достаточного уровня обеспеченности оборонных потребностей Украины и сохранения человеческого капитала.

Без сильной экономики этого не будет. А сильной экономики не будет без уважения к предпринимательству и предпринимателям. Поэтому фактически речь идет не просто о решении по экономике. Речь идет о решении относительно будущего

- отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что другой стороной экономической силы для Украины является способность государства выполнять свои обязательства, прежде всего социальные, благодаря налогам и сборам.

«Рисков для Сил обороны и безопасности Украины из-за финансирования нет. В этом году и в следующем. Независимо от политической турбулентности где-либо в мире. Все зарплаты и пенсии в Украине будут выплачены по закону», - заявил Зеленский.

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Также он отметил, что в марте следующего года состоится индексация пенсий на уровень инфляции.

«В марте 2025-го, как ежегодно, состоится индексация пенсий на уровень инфляции. В следующем году предусматриваем расширение государственных программ поддержки бизнеса и потребителей.

Программа «5-7-9» в прошлом году стала фактически единственным источником доступных кредитов для бизнеса. В этом году правительство начало переориентировать ее на инвестиционные цели», - сказал Зеленский.

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Президент сообщил, что будет восстановлена также программа «еПоддержка», которая точно пригодится миллионам украинцев.

«Конечно, при условии реализации нашей экономической стратегии, направленной на укрепление экономической свободы в Украине и освобождение из-под чрезмерных регуляций предпринимательской силы украинцев, социальных возможностей у государства и благосостояния в стране будет значительно больше. Все это будет отражено в пункте «Деньги» Плана устойчивости. Соответствующие приложения к этому пункту будут утверждены совместно представителями правительства и украинского бизнеса», - сказал Зеленский.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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