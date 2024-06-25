Киев • УНН
Завтра облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. По данным компании, объем ограничений будет наибольшим с 17:00 до 23:00.
Завтра в Украине графики почасовых отключений будут действовать все сутки, наибольший объем ограничений будет с 17: 00 до 23:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24: 00
По данным компании, объем ограничений будет наибольшим с 17:00 до 23:00.
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