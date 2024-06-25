Завтра в Украине графики отключений будут действовать все сутки: когда ограничений будет больше всего час назад • 8788 просмотра

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Открытие Торгового представительства Швеции и инвестиции в Украину: Зеленский встретился со шведской делегацией 4 часа назад • 20941 просмотра

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