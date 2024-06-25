Завтра в Україні графіки відключень будуть діяти всю добу: коли обмежень буде найбільше
Київ • УНН
Завтра обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. За даними компанії, обсяг обмежень буде найбільшим з 17:00 до 23:00.
Завтра в Україні графіки погодинних відключень будуть діяти всю добу, найбільший обсяг обмежень буде з 17:00 до 23:00, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00
За даними компанії, обсяг обмежень буде найбільшим з 17:00 до 23:00.
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